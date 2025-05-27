https://1prime.ru/20250527/minselkhoz-857957919.html

В России увеличилось производство тихих вин

В России увеличилось производство тихих вин - 27.05.2025, ПРАЙМ

В России увеличилось производство тихих вин

Производство тихих вин в России за январь-апрель 2025 года выросло на 5% в годовом выражении, игристых - на 7%, сообщила замдиректора департамента пищевой и... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T12:51+0300

2025-05-27T12:51+0300

2025-05-27T12:51+0300

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая - ПРАЙМ. Производство тихих вин в России за январь-апрель 2025 года выросло на 5% в годовом выражении, игристых - на 7%, сообщила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина. "В этом году, за четыре месяца этого года, положительная динамика сохраняется - конечно, не в таких объемах. У нас за январь-апрель по тихому вину (рост - ред.) порядка 5%, по игристому - 7%", - сказала Федина на отраслевой сессии Кавказского инвестиционного форума (КИФ). Она напомнила, что в 2024 году производство тихого вина в России увеличилось на 9% по сравнению с 2023 годом, игристого - на четверть, крепленого вина - на треть. По ее словам, важная задача на текущий момент - повышение доли российского вина в объемах розничных продаж. "Сейчас по стране у нас доля российского вина в общем объеме продаж составляет около 60%, более 58%", - сказала Федина. Также, по ее словам, растет представленность российских вин в организациях розничной торговли и общественного питания. Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250524/vino-857884367.html

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бизнес, россия, минеральные воды, минсельхоз, росконгресс