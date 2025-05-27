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В России увеличилось производство тихих вин - 27.05.2025, ПРАЙМ
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В России увеличилось производство тихих вин
В России увеличилось производство тихих вин - 27.05.2025, ПРАЙМ
В России увеличилось производство тихих вин
Производство тихих вин в России за январь-апрель 2025 года выросло на 5% в годовом выражении, игристых - на 7%, сообщила замдиректора департамента пищевой и... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T12:51+0300
2025-05-27T12:51+0300
бизнес
россия
минеральные воды
минсельхоз
росконгресс
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая - ПРАЙМ. Производство тихих вин в России за январь-апрель 2025 года выросло на 5% в годовом выражении, игристых - на 7%, сообщила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина. "В этом году, за четыре месяца этого года, положительная динамика сохраняется - конечно, не в таких объемах. У нас за январь-апрель по тихому вину (рост - ред.) порядка 5%, по игристому - 7%", - сказала Федина на отраслевой сессии Кавказского инвестиционного форума (КИФ). Она напомнила, что в 2024 году производство тихого вина в России увеличилось на 9% по сравнению с 2023 годом, игристого - на четверть, крепленого вина - на треть. По ее словам, важная задача на текущий момент - повышение доли российского вина в объемах розничных продаж. "Сейчас по стране у нас доля российского вина в общем объеме продаж составляет около 60%, более 58%", - сказала Федина. Также, по ее словам, растет представленность российских вин в организациях розничной торговли и общественного питания. Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, минеральные воды, минсельхоз, росконгресс
Бизнес, РОССИЯ, Минеральные Воды, Минсельхоз, Росконгресс
12:51 27.05.2025
 
В России увеличилось производство тихих вин

Минсельхоз: производство тихих вин в России за январь-апрель выросло на 5%

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДегустация вин
Дегустация вин - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая - ПРАЙМ. Производство тихих вин в России за январь-апрель 2025 года выросло на 5% в годовом выражении, игристых - на 7%, сообщила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина.
"В этом году, за четыре месяца этого года, положительная динамика сохраняется - конечно, не в таких объемах. У нас за январь-апрель по тихому вину (рост - ред.) порядка 5%, по игристому - 7%", - сказала Федина на отраслевой сессии Кавказского инвестиционного форума (КИФ).
Она напомнила, что в 2024 году производство тихого вина в России увеличилось на 9% по сравнению с 2023 годом, игристого - на четверть, крепленого вина - на треть.
По ее словам, важная задача на текущий момент - повышение доли российского вина в объемах розничных продаж.
"Сейчас по стране у нас доля российского вина в общем объеме продаж составляет около 60%, более 58%", - сказала Федина.
Также, по ее словам, растет представленность российских вин в организациях розничной торговли и общественного питания.
Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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