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Мишустин примет участие в Кавказском инвестиционном форуме - 27.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин примет участие в Кавказском инвестиционном форуме
Мишустин примет участие в Кавказском инвестиционном форуме - 27.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в Кавказском инвестиционном форуме
Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в Кавказском инвестиционном форуме в Ставропольском крае и проведет заседание правительственной | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T00:18+0300
2025-05-27T00:18+0300
экономика
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михаил мишустин
александр новак
максим решетников
росконгресс
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в Кавказском инвестиционном форуме в Ставропольском крае и проведет заседание правительственной комиссии по развитию регионов Северного Кавказа. Второй Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. Центральная тема в этом году - "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". "Двадцать седьмого мая Михаил Мишустин примет участие в работе Кавказского инвестиционного форума. Также председатель правительства проведет заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа", - сообщила пресс-служба правительства. По информации кабмина, в мероприятиях этой поездки примут участие вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтруда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава Минстроя Ирек Файзуллин и руководитель Минцифры Максут Шадаев. Предыдущая поездка Мишустина в северокавказские регионы состоялась всего три недели назад, тогда наряду с Северной Осетией - Аланией премьер посетил и Ставропольский край. Там глава кабмина осмотрел новый терминал международного аэропорта Минеральные Воды и провел совещание о развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в России. Кроме того, премьер провел отдельную встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Мишустин в прошлом году также приезжал на Кавказский инвестфорум, который проходил в середине июля в Чечне. Тогда же он провел в Грозном совещание с членами правительственной комиссии по вопросам развития СКФО и встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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россия, рф, минеральные воды, чечня, михаил мишустин, александр новак, максим решетников, росконгресс, минпромторг, минприроды
Экономика, РОССИЯ, РФ, Минеральные Воды, ЧЕЧНЯ, Михаил Мишустин, Александр Новак, Максим Решетников, Росконгресс, Минпромторг, Минприроды
00:18 27.05.2025
 
Мишустин примет участие в Кавказском инвестиционном форуме

Мишустин во вторник примет участие в Кавказском инвестиционном форуме

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в Кавказском инвестиционном форуме в Ставропольском крае и проведет заседание правительственной комиссии по развитию регионов Северного Кавказа.
Второй Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. Центральная тема в этом году - "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее".
"Двадцать седьмого мая Михаил Мишустин примет участие в работе Кавказского инвестиционного форума. Также председатель правительства проведет заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа", - сообщила пресс-служба правительства.
По информации кабмина, в мероприятиях этой поездки примут участие вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтруда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава Минстроя Ирек Файзуллин и руководитель Минцифры Максут Шадаев.
Предыдущая поездка Мишустина в северокавказские регионы состоялась всего три недели назад, тогда наряду с Северной Осетией - Аланией премьер посетил и Ставропольский край. Там глава кабмина осмотрел новый терминал международного аэропорта Минеральные Воды и провел совещание о развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в России. Кроме того, премьер провел отдельную встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
Мишустин в прошлом году также приезжал на Кавказский инвестфорум, который проходил в середине июля в Чечне. Тогда же он провел в Грозном совещание с членами правительственной комиссии по вопросам развития СКФО и встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
 
ЭкономикаРОССИЯРФМинеральные ВодыЧЕЧНЯМихаил МишустинАлександр НовакМаксим РешетниковРосконгрессМинпромторгМинприроды
 
 
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