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Мишустин отметил надежность агропромышленного комплекса России - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Мишустин отметил надежность агропромышленного комплекса России
Мишустин отметил надежность агропромышленного комплекса России - 27.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил надежность агропромышленного комплекса России
Агропромышленный комплекс России надежно обеспечивает продовольственную безопасность страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии к... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T11:26+0300
2025-05-27T11:27+0300
сельское хозяйство
россия
михаил мишустин
минсельхоз
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Агропромышленный комплекс России надежно обеспечивает продовольственную безопасность страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии к участникам итогового заседания коллегии Минсельхоза РФ. "Президент отмечал, что отечественный агропромышленный комплекс является настоящим локомотивом роста национальной экономики. Надежно обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства, осваивает международные рынки. Во многом это заслуга всех, кто занят в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Именно ваш нелегкий труд и профессионализм - основа успехов в отрасли", - сказал Мишустин.Он также призвал укрепить позиции России как одного из лидеров глобального продовольственного рынка.
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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минсельхоз
11:26 27.05.2025 (обновлено: 11:27 27.05.2025)
 
Мишустин отметил надежность агропромышленного комплекса России

Мишустин: АПК надежно обеспечивает продовольственную безопасность России

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Агропромышленный комплекс России надежно обеспечивает продовольственную безопасность страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии к участникам итогового заседания коллегии Минсельхоза РФ.
"Президент отмечал, что отечественный агропромышленный комплекс является настоящим локомотивом роста национальной экономики. Надежно обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства, осваивает международные рынки. Во многом это заслуга всех, кто занят в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Именно ваш нелегкий труд и профессионализм - основа успехов в отрасли", - сказал Мишустин.
Он также призвал укрепить позиции России как одного из лидеров глобального продовольственного рынка.
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