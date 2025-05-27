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Мишустин оценил перспективы развития транспортного коридора "Север-Юг" - 27.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин оценил перспективы развития транспортного коридора "Север-Юг"
Мишустин оценил перспективы развития транспортного коридора "Север-Юг" - 27.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил перспективы развития транспортного коридора "Север-Юг"
Транспортный коридор "Север-Юг" в ближайшие годы способен создать дополнительные возможности для роста поставок товаров из России на перспективные рынки,... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T15:25+0300
2025-05-27T15:25+0300
экономика
россия
бизнес
михаил мишустин
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая - ПРАЙМ. Транспортный коридор "Север-Юг" в ближайшие годы способен создать дополнительные возможности для роста поставок товаров из России на перспективные рынки, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Продолжаем расширять транспортные коридоры. В первую очередь международные, как "Север-Юг", который сегодня призван стать ключевым логистическим узлом и в ближайшие годы способен создать дополнительные возможности для роста объема поставок российских товаров на перспективные рынки сбыта", - сказал Мишустин, выступая на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
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россия, бизнес, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Михаил Мишустин
15:25 27.05.2025
 
Мишустин оценил перспективы развития транспортного коридора "Север-Юг"

Мишустин: транспортный коридор "Север-Юг" позволит увеличить поставки товаров

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая - ПРАЙМ. Транспортный коридор "Север-Юг" в ближайшие годы способен создать дополнительные возможности для роста поставок товаров из России на перспективные рынки, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Продолжаем расширять транспортные коридоры. В первую очередь международные, как "Север-Юг", который сегодня призван стать ключевым логистическим узлом и в ближайшие годы способен создать дополнительные возможности для роста объема поставок российских товаров на перспективные рынки сбыта", - сказал Мишустин, выступая на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
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