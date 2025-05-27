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Мишустин оценил перспективы развития транспортного коридора "Север-Юг"
Мишустин оценил перспективы развития транспортного коридора "Север-Юг" - 27.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил перспективы развития транспортного коридора "Север-Юг"
Транспортный коридор "Север-Юг" в ближайшие годы способен создать дополнительные возможности для роста поставок товаров из России на перспективные рынки,... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T15:25+0300
2025-05-27T15:25+0300
2025-05-27T15:25+0300
экономика
россия
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михаил мишустин
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая - ПРАЙМ. Транспортный коридор "Север-Юг" в ближайшие годы способен создать дополнительные возможности для роста поставок товаров из России на перспективные рынки, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Продолжаем расширять транспортные коридоры. В первую очередь международные, как "Север-Юг", который сегодня призван стать ключевым логистическим узлом и в ближайшие годы способен создать дополнительные возможности для роста объема поставок российских товаров на перспективные рынки сбыта", - сказал Мишустин, выступая на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
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россия, бизнес, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Михаил Мишустин
Мишустин оценил перспективы развития транспортного коридора "Север-Юг"
Мишустин: транспортный коридор "Север-Юг" позволит увеличить поставки товаров
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая - ПРАЙМ. Транспортный коридор "Север-Юг" в ближайшие годы способен создать дополнительные возможности для роста поставок товаров из России на перспективные рынки, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Продолжаем расширять транспортные коридоры. В первую очередь международные, как "Север-Юг", который сегодня призван стать ключевым логистическим узлом и в ближайшие годы способен создать дополнительные возможности для роста объема поставок российских товаров на перспективные рынки сбыта", - сказал Мишустин, выступая на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
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