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Мишустин оценил перспективы развития транспортного коридора "Север-Юг"

Мишустин оценил перспективы развития транспортного коридора "Север-Юг" - 27.05.2025, ПРАЙМ

Мишустин оценил перспективы развития транспортного коридора "Север-Юг"

Транспортный коридор "Север-Юг" в ближайшие годы способен создать дополнительные возможности для роста поставок товаров из России на перспективные рынки,... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T15:25+0300

2025-05-27T15:25+0300

2025-05-27T15:25+0300

экономика

россия

бизнес

михаил мишустин

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая - ПРАЙМ. Транспортный коридор "Север-Юг" в ближайшие годы способен создать дополнительные возможности для роста поставок товаров из России на перспективные рынки, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Продолжаем расширять транспортные коридоры. В первую очередь международные, как "Север-Юг", который сегодня призван стать ключевым логистическим узлом и в ближайшие годы способен создать дополнительные возможности для роста объема поставок российских товаров на перспективные рынки сбыта", - сказал Мишустин, выступая на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

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россия, бизнес, михаил мишустин