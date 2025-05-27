Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин заявил о необходимости независимости от иностранных производителей - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250527/mishustin-857966720.html
Мишустин заявил о необходимости независимости от иностранных производителей
Мишустин заявил о необходимости независимости от иностранных производителей - 27.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин заявил о необходимости независимости от иностранных производителей
России нужно обеспечить независимость от иностранных производителей семян, племенного поголовья, сельскохозяйственной техники, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T15:26+0300
2025-05-27T15:26+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854757068_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_95a28d3c8c2c73cd8df1fac154e6d73f.jpg
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая - ПРАЙМ. России нужно обеспечить независимость от иностранных производителей семян, племенного поголовья, сельскохозяйственной техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Нужно обеспечить независимость от иностранных производителей семян, племенного поголовья, сельскохозяйственной техники", - сказал Мишустин на совещании по вопросам развития СКФО. Премьер министр отметил, что для достижения этой цели государство разработало для аграриев обширный комплекс мер поддержки, в том числе и те, что входят в "Инфраструктурное меню". Мишустин добавил, что такой инфраструктурный бюджетный кредит – почти в полмиллиарда рублей – уже получила Республика Ингушетия на строительство подстанции "Тихая" для агропромышленного технопарка "Сунжа".
https://1prime.ru/20250527/mishustin-857966580.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854757068_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3f95d7a724cf600208d574bba64e7fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, михаил мишустин
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин
15:26 27.05.2025
 
Мишустин заявил о необходимости независимости от иностранных производителей

Мишустин: России нужно обеспечить независимость от иностранных производителей

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая - ПРАЙМ. России нужно обеспечить независимость от иностранных производителей семян, племенного поголовья, сельскохозяйственной техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Нужно обеспечить независимость от иностранных производителей семян, племенного поголовья, сельскохозяйственной техники", - сказал Мишустин на совещании по вопросам развития СКФО.
Премьер министр отметил, что для достижения этой цели государство разработало для аграриев обширный комплекс мер поддержки, в том числе и те, что входят в "Инфраструктурное меню". Мишустин добавил, что такой инфраструктурный бюджетный кредит – почти в полмиллиарда рублей – уже получила Республика Ингушетия на строительство подстанции "Тихая" для агропромышленного технопарка "Сунжа".
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Мишустин оценил перспективы развития транспортного коридора "Север-Юг"
15:25
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала