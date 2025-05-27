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Мишустин заявил о необходимости независимости от иностранных производителей

Мишустин заявил о необходимости независимости от иностранных производителей - 27.05.2025, ПРАЙМ

Мишустин заявил о необходимости независимости от иностранных производителей

России нужно обеспечить независимость от иностранных производителей семян, племенного поголовья, сельскохозяйственной техники, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T15:26+0300

2025-05-27T15:26+0300

2025-05-27T15:26+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

михаил мишустин

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая - ПРАЙМ. России нужно обеспечить независимость от иностранных производителей семян, племенного поголовья, сельскохозяйственной техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Нужно обеспечить независимость от иностранных производителей семян, племенного поголовья, сельскохозяйственной техники", - сказал Мишустин на совещании по вопросам развития СКФО. Премьер министр отметил, что для достижения этой цели государство разработало для аграриев обширный комплекс мер поддержки, в том числе и те, что входят в "Инфраструктурное меню". Мишустин добавил, что такой инфраструктурный бюджетный кредит – почти в полмиллиарда рублей – уже получила Республика Ингушетия на строительство подстанции "Тихая" для агропромышленного технопарка "Сунжа".

https://1prime.ru/20250527/mishustin-857966580.html

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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин