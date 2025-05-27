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Мишустин заявил о необходимости независимости от иностранных производителей
Мишустин заявил о необходимости независимости от иностранных производителей - 27.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин заявил о необходимости независимости от иностранных производителей
России нужно обеспечить независимость от иностранных производителей семян, племенного поголовья, сельскохозяйственной техники, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T15:26+0300
2025-05-27T15:26+0300
2025-05-27T15:26+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
михаил мишустин
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая - ПРАЙМ. России нужно обеспечить независимость от иностранных производителей семян, племенного поголовья, сельскохозяйственной техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Нужно обеспечить независимость от иностранных производителей семян, племенного поголовья, сельскохозяйственной техники", - сказал Мишустин на совещании по вопросам развития СКФО. Премьер министр отметил, что для достижения этой цели государство разработало для аграриев обширный комплекс мер поддержки, в том числе и те, что входят в "Инфраструктурное меню". Мишустин добавил, что такой инфраструктурный бюджетный кредит – почти в полмиллиарда рублей – уже получила Республика Ингушетия на строительство подстанции "Тихая" для агропромышленного технопарка "Сунжа".
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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о необходимости независимости от иностранных производителей
Мишустин: России нужно обеспечить независимость от иностранных производителей
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 27 мая - ПРАЙМ. России нужно обеспечить независимость от иностранных производителей семян, племенного поголовья, сельскохозяйственной техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Нужно обеспечить независимость от иностранных производителей семян, племенного поголовья, сельскохозяйственной техники", - сказал Мишустин на совещании по вопросам развития СКФО.
Премьер министр отметил, что для достижения этой цели государство разработало для аграриев обширный комплекс мер поддержки, в том числе и те, что входят в "Инфраструктурное меню". Мишустин добавил, что такой инфраструктурный бюджетный кредит – почти в полмиллиарда рублей – уже получила Республика Ингушетия на строительство подстанции "Тихая" для агропромышленного технопарка "Сунжа".
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