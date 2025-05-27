https://1prime.ru/20250527/moshenniki-857951888.html

ЦБ рассказал, как мошенники крадут деньги под видом представителей ведомств

ЦБ рассказал, как мошенники крадут деньги под видом представителей ведомств - 27.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ рассказал, как мошенники крадут деньги под видом представителей ведомств

Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей, притворяясь представителями различных ведомств, сообщает Банк... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T10:50+0300

2025-05-27T10:50+0300

2025-05-27T10:51+0300

мошенничество

банк россии

финансы

мошеннические схемы

мошенники

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей, притворяясь представителями различных ведомств, сообщает Банк России. "Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей", - говорится в сообщении. "Сначала потенциальной жертве поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, например МВД России или Генеральной прокуратуры. Лжесотрудник сообщает об операции по задержанию преступников, которые пытаются похитить деньги с банковских счетов человека. Затем человека прямо во время разговора переключают якобы на специалиста Банка России", - поясняется там. Банк России объясняет, что эти действия выполняются для подтверждения серьезности ситуации и создания иллюзии официальности, а "представитель Центробанка", по сценарию мошенников, поможет человеку перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный "защищенный" счет в мегарегуляторе. Злоумышленники могут также выдавать себя за работников Роскомнадзора, Социального фонда России, службы технической поддержки "Госуслуг" и других структур, напоминает ЦБ. "На самом деле если человек будет следовать инструкциям лжесотрудников госведомств, то переведет деньги на счета мошенников, а также раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию", - предупреждает регулятор. "Не существует специальных безопасных счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести деньги для сохранности. Игнорируйте такие звонки и сообщения, от кого бы они не поступали. Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им", - отмечает ЦБ. Переключение между различными ведомствами в рамках одного телефонного звонка невозможно, также напоминает регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, финансы, мошеннические схемы, мошенники