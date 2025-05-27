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ЦБ рассказал, как мошенники крадут деньги под видом представителей ведомств - 27.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ рассказал, как мошенники крадут деньги под видом представителей ведомств
ЦБ рассказал, как мошенники крадут деньги под видом представителей ведомств - 27.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, как мошенники крадут деньги под видом представителей ведомств
Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей, притворяясь представителями различных ведомств, сообщает Банк... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T10:50+0300
2025-05-27T10:51+0300
мошенничество
банк россии
финансы
мошеннические схемы
мошенники
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей, притворяясь представителями различных ведомств, сообщает Банк России. "Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей", - говорится в сообщении. "Сначала потенциальной жертве поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, например МВД России или Генеральной прокуратуры. Лжесотрудник сообщает об операции по задержанию преступников, которые пытаются похитить деньги с банковских счетов человека. Затем человека прямо во время разговора переключают якобы на специалиста Банка России", - поясняется там. Банк России объясняет, что эти действия выполняются для подтверждения серьезности ситуации и создания иллюзии официальности, а "представитель Центробанка", по сценарию мошенников, поможет человеку перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный "защищенный" счет в мегарегуляторе. Злоумышленники могут также выдавать себя за работников Роскомнадзора, Социального фонда России, службы технической поддержки "Госуслуг" и других структур, напоминает ЦБ. "На самом деле если человек будет следовать инструкциям лжесотрудников госведомств, то переведет деньги на счета мошенников, а также раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию", - предупреждает регулятор. "Не существует специальных безопасных счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести деньги для сохранности. Игнорируйте такие звонки и сообщения, от кого бы они не поступали. Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им", - отмечает ЦБ. Переключение между различными ведомствами в рамках одного телефонного звонка невозможно, также напоминает регулятор.
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банк россии, финансы, мошеннические схемы, мошенники
Мошенничество, Банк России, Финансы, мошеннические схемы, МОШЕННИКИ
10:50 27.05.2025 (обновлено: 10:51 27.05.2025)
 
ЦБ рассказал, как мошенники крадут деньги под видом представителей ведомств

ЦБ: мошенники используют многоходовую схему, притворяясь представителями ведомств

© РИА Новости . Сгенерировано ИИМолодой человек в захламленном помещении разговаривает по телефону
Молодой человек в захламленном помещении разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей, притворяясь представителями различных ведомств, сообщает Банк России.
"Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей", - говорится в сообщении.
"Сначала потенциальной жертве поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, например МВД России или Генеральной прокуратуры. Лжесотрудник сообщает об операции по задержанию преступников, которые пытаются похитить деньги с банковских счетов человека. Затем человека прямо во время разговора переключают якобы на специалиста Банка России", - поясняется там.
Банк России объясняет, что эти действия выполняются для подтверждения серьезности ситуации и создания иллюзии официальности, а "представитель Центробанка", по сценарию мошенников, поможет человеку перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный "защищенный" счет в мегарегуляторе.
Злоумышленники могут также выдавать себя за работников Роскомнадзора, Социального фонда России, службы технической поддержки "Госуслуг" и других структур, напоминает ЦБ.
"На самом деле если человек будет следовать инструкциям лжесотрудников госведомств, то переведет деньги на счета мошенников, а также раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию", - предупреждает регулятор.
"Не существует специальных безопасных счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести деньги для сохранности. Игнорируйте такие звонки и сообщения, от кого бы они не поступали. Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им", - отмечает ЦБ.
Переключение между различными ведомствами в рамках одного телефонного звонка невозможно, также напоминает регулятор.
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