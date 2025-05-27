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Названы самые популярные мультфильмы у россиян в 2025 году

Названы самые популярные мультфильмы у россиян в 2025 году - 27.05.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные мультфильмы у россиян в 2025 году

"Маша и Медведь" и "Синий Трактор" вошли в топ-3 популярных мультфильмов у россиян в 2025 году, а лидером по этому показателю стал "Котенок Котэ", подсчитали... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T04:31+0300

2025-05-27T04:31+0300

2025-05-27T04:31+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Маша и Медведь" и "Синий Трактор" вошли в топ-3 популярных мультфильмов у россиян в 2025 году, а лидером по этому показателю стал "Котенок Котэ", подсчитали для РИА Новости аналитики видеохостинга Rutube, анализируя данные с января по апрель. "В тройку лидеров наиболее просматриваемых вошли преимущественно отечественные мультипликационные фильмы. На первое место аналитики поставили "Котенок Котэ", на втором оказался всем известный "Маша и Медведь", на третьем - "Синий трактор", - сообщили в компании. По словам замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" Сергея Косинского, с начала года по сравнению с тем же периодом 2024 года, количество мультиков на видеохостинге выросло более чем втрое – с 15,4 тысячи до 47,3 тысячи. При этом в 2,4 раза увеличилась библиотека российских мультиков. "Мы видим, что отечественные мультфильмы сегодня наиболее популярны, и это очень нас радует", - добавил он. Отмечается, что число пользователей, которые интересуются российскими мультфильмами, увеличилось в 9,3 раза в 2025 году. А количество тех, кто смотрит на видеохостинге и российские и зарубежные мультики в целом, выросло за год в 3,3 раза – до 37,7 миллиона человек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, москва, rutube