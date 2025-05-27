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МВД призвало не верить предложениям в Telegram о заработке на "лайках"
МВД призвало не верить предложениям в Telegram о заработке на "лайках" - 27.05.2025, ПРАЙМ
МВД призвало не верить предложениям в Telegram о заработке на "лайках"
Мошенники, представляясь сотрудниками крупных маркетплейсов, стали рассылать сообщения в Telegram, предлагая заработать на "лайках", предупреждает управление по | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T09:02+0300
2025-05-27T09:02+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мошенники, представляясь сотрудниками крупных маркетплейсов, стали рассылать сообщения в Telegram, предлагая заработать на "лайках", предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В ТГ фиксируется рассылка сообщений с предложениями о заработках на "лайках". В этот раз мошенники отправляют голосовые сообщения, представляясь работниками крупных маркетплейсов", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, если откликнуться на такого рода сообщение, аферисты предложат выполнить простые задания и даже выплатят символическое вознаграждение. Завоевав доверие, от гражданина потребуют "выкупить товар", приобрести "премиум-аккаунты" или под любым другим предлогом вложиться, чтобы повысить доход. В отдельных ситуациях соискателя убедят скачать приложение "для работы", под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение, уточнили в ведомстве. "Жертвами мошеннических схем в сфере трудоустройства чаще становятся молодые люди, находящиеся в поисках работы, которую можно совмещать с учебой", - заключили в МВД.
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Мошенничество, Технологии, Финансы, Банки, МОСКВА, МВД, Telegram
МВД призвало не верить предложениям в Telegram о заработке на "лайках"
МВД: мошенники рассылают сообщения в Telegram, предлагая заработать на "лайках"
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мошенники, представляясь сотрудниками крупных маркетплейсов, стали рассылать сообщения в Telegram, предлагая заработать на "лайках", предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В ТГ фиксируется рассылка сообщений с предложениями о заработках на "лайках". В этот раз мошенники отправляют голосовые сообщения, представляясь работниками крупных маркетплейсов", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, если откликнуться на такого рода сообщение, аферисты предложат выполнить простые задания и даже выплатят символическое вознаграждение. Завоевав доверие, от гражданина потребуют "выкупить товар", приобрести "премиум-аккаунты" или под любым другим предлогом вложиться, чтобы повысить доход.
В отдельных ситуациях соискателя убедят скачать приложение "для работы", под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение, уточнили в ведомстве. "Жертвами мошеннических схем в сфере трудоустройства чаще становятся молодые люди, находящиеся в поисках работы, которую можно совмещать с учебой", - заключили в МВД.
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