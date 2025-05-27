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Налоговики научились легко раскрывать схемы по уходу от налогов - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Налоговики научились легко раскрывать схемы по уходу от налогов
Налоговики научились легко раскрывать схемы по уходу от налогов - 27.05.2025, ПРАЙМ
Налоговики научились легко раскрывать схемы по уходу от налогов
Налоговые органы РФ научились легко раскрывать мошеннические схемы по уходу от налогов с использованием подставных подрядчиков: в этом им помогает... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T03:16+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Налоговые органы РФ научились легко раскрывать мошеннические схемы по уходу от налогов с использованием подставных подрядчиков: в этом им помогает автоматизированная программа, результат работы которой потенциально грозит нарушителю выездной "камералкой" со всеми вытекающими последствиями, рассказал РИА Новости эксперт по налоговым правоотношениям, основатель юридической компании "Грозов и партнеры" Олег Грозов. "Если компания является плательщиком НДС, он зачастую использует схему фиктивных сделок с некими подрядчиками, благодаря которой получает налоговую экономию в виде вычетов по НДС и затрат, уменьшающих базу по налогу на прибыль", - объясняет эксперт принцип работы мошеннической схемы. "Сегодня у ФНС России имеется такой прекрасный инструмент, как программный комплекс АСК НДС-2. Он отслеживает движение сделок, в том числе товарно-денежных потоков, определяет источник так называемого "разрыва НДС" и на основе определенных алгоритмов, формирует список выгодоприобретателей незаконной налоговой выгоды. В результате формируется федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей (ФРПВ), который на сегодня и является основой для проведения налоговых проверок, как камеральных, так и выездных", - продолжает эксперт. Компания, попавшая в список ФРПВ по фиктивным сделкам, связанным с обналичиванием денежных средств, подпадает под комплексную выездную налоговую проверку по всем видам налогов, подчеркивает эксперт. В результате проверок, предупреждает он, возможны доначисления не только НДС, но и налога на прибыль, применения штрафа и взыскание пеней за несвоевременную оплату налогов. Существуют также и риски привлечения к уголовной ответственности по статье за уклонение от уплаты налогов.
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Финансы, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, ФНС России, ФНС
03:16 27.05.2025
 
Налоговики научились легко раскрывать схемы по уходу от налогов

Эксперт Грозов: ФНС научилась легко раскрывать мошеннические схемы по уходу от налогов

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Налоговые органы РФ научились легко раскрывать мошеннические схемы по уходу от налогов с использованием подставных подрядчиков: в этом им помогает автоматизированная программа, результат работы которой потенциально грозит нарушителю выездной "камералкой" со всеми вытекающими последствиями, рассказал РИА Новости эксперт по налоговым правоотношениям, основатель юридической компании "Грозов и партнеры" Олег Грозов.
"Если компания является плательщиком НДС, он зачастую использует схему фиктивных сделок с некими подрядчиками, благодаря которой получает налоговую экономию в виде вычетов по НДС и затрат, уменьшающих базу по налогу на прибыль", - объясняет эксперт принцип работы мошеннической схемы.
"Сегодня у ФНС России имеется такой прекрасный инструмент, как программный комплекс АСК НДС-2. Он отслеживает движение сделок, в том числе товарно-денежных потоков, определяет источник так называемого "разрыва НДС" и на основе определенных алгоритмов, формирует список выгодоприобретателей незаконной налоговой выгоды. В результате формируется федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей (ФРПВ), который на сегодня и является основой для проведения налоговых проверок, как камеральных, так и выездных", - продолжает эксперт.
Компания, попавшая в список ФРПВ по фиктивным сделкам, связанным с обналичиванием денежных средств, подпадает под комплексную выездную налоговую проверку по всем видам налогов, подчеркивает эксперт. В результате проверок, предупреждает он, возможны доначисления не только НДС, но и налога на прибыль, применения штрафа и взыскание пеней за несвоевременную оплату налогов. Существуют также и риски привлечения к уголовной ответственности по статье за уклонение от уплаты налогов.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМОСКВАРФФНС РоссииФНС
 
 
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