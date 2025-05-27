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В России сократилось число потенциально проблемных новостроек

В России сократилось число потенциально проблемных новостроек - 27.05.2025, ПРАЙМ

В России сократилось число потенциально проблемных новостроек

Количество потенциально проблемных новостроек в России сократилось с начала 2025 года на 15%, говорится в сообщении Фонда развития территорий. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:32+0300

2025-05-27T13:32+0300

2025-05-27T13:32+0300

экономика

недвижимость

россия

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Количество потенциально проблемных новостроек в России сократилось с начала 2025 года на 15%, говорится в сообщении Фонда развития территорий. "Реестр потенциально проблемных строящихся жилых объектов с начала года сократился на 15%. Из перечня потенциально проблемных объектов долевого строительства было исключено 33 объекта. В большинстве случаев выход из зоны риска происходит после их успешного завершения или перевода в статус надежных строительных проектов", - указывается в нем. В сообщении подчеркивается, что наибольшее количество объектов было исключено из реестра в Московской области и Дагестане (по три объекта), а также в Санкт-Петербурге (два объекта). На текущий момент в списке потенциально проблемных находится 114 объектов, которые реализуют 64 застройщика в 28 регионах России.

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недвижимость, россия