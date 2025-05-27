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ВЭБ планирует выпуск исламских облигаций

ВЭБ планирует выпуск исламских облигаций - 27.05.2025, ПРАЙМ

ВЭБ планирует выпуск исламских облигаций

ВЭБ рассматривает возможность выпуска исламских облигаций сукук, в настоящее время работает над сделкой для фондирования проекта строительства промышленной... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T20:59+0300

2025-05-27T20:59+0300

2025-05-27T21:01+0300

экономика

вэб

выпуск

кавказский инвестиционный форум

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. ВЭБ рассматривает возможность выпуска исламских облигаций сукук, в настоящее время работает над сделкой для фондирования проекта строительства промышленной инфраструктуры для технологических лидеров Татарстана, сообщил заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский в рамках Кавказского инвестфорума. "Набсовет одобрил новую стратегию развития ВЭБ.РФ до 2030 года. Согласно этой стратегии, кредитный портфель ВЭБа будет существенно увеличен. И в этой связи мы заинтересованы в разработке новых инструментов привлечения средств в инвестиционные проекты и диверсификации нашей инвесторской базы. В этом контексте рассматриваем возможность расширения инструментария привлечения заемных средств за счет инструментов партнерского финансирования", - сообщил зампред ВЭБа. Он отметил, что выпуск проектных партнерских облигаций таким эмитентом как ВЭБ будет иметь стратегическое значение для российского финансового рынка. "Мы надеемся сформировать предпосылки для создания нового сегмента и для прихода на российский рынок иностранных инвесторов из дружественных стран, для которых формат партнерского финансирования имеет принципиальное значение", - отметил Вышковский. "В настоящее время работаем над сделкой по выпуску партнерских облигаций для фондирования проекта строительства промышленной инфраструктуры для технологических лидеров Татарстана. С этой целью ВЭБ заключил соглашение о сотрудничестве с особой экономической зоной Алабуга. Пилотная сделка предполагает строительство современного производственного комплекса в сфере "Перспективные материалы и технологии". На первом этапе мы говорим о выпуске сравнительно небольшого для ВЭБа объема — порядка 5 миллиардов рублей", - добавил зампред. По его оценке, в перспективе практика выпусков по нормам партнерского финансирования может значительно расшириться. "В Северо-Кавказском федеральном округе при участии ВЭБа уже реализуются или планируется реализация проектов на общую сумму около 350 миллиардов рублей. Уверен, что среди этих проектов найдутся и те, что могут быть реализованы на принципах партнерского финансирования", - резюмировал Вышковский. ВЭБ 16 мая заключил на KazanForum соглашение с правительством Татарстана о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития партнерского финансирования, которое предполагает разработку и реализацию совместных инвестиционных программ, поддержку инновационного развития промышленного комплекса региона с использованием инструментов партнерского финансирования, а также привлечение частных российских и иностранных инвестиций. II Кавказский инвестиционный форум проходил в городе Минеральные Воды с 25 по 27 мая. Организатором КИФ выступил фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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вэб, выпуск, кавказский инвестиционный форум