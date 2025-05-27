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В России сократился объем выдачи льготной ипотеки

В России сократился объем выдачи льготной ипотеки - 27.05.2025, ПРАЙМ

В России сократился объем выдачи льготной ипотеки

Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе-апреле 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 33% - до 722,5 миллиарда рублей, | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T10:13+0300

2025-05-27T10:13+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе-апреле 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 33% - до 722,5 миллиарда рублей, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в сфере льготного кредитования за четыре месяца снизилось на 37% - до 128,8 тысячи, указывается в сообщении организации. В апреле 2025 года, по данным ОКБ, российские банки выдали около 41,6 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой почти на 230 миллиардов рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 36%, объем – на 33%. "Средний размер льготного ипотечного кредита в апреле 2025 года составил 5,53 миллиона рублей, что на 5% выше, чем в апреле 2024 года (5,28 миллиона рублей). Средний срок кредитования в апреле 2025 года был равен 308 месяцам (25 лет и восемь месяцев), что на три месяца больше, чем в апреле 2024 года (25 лет и пять месяцев)", - сообщило бюро. Относительно марта, как указывается в сообщении, количество выдач льготных жилищных кредитов выросло на 15%, объем – на 10%. Среди регионов по льготному кредитованию, по данным бюро, лидируют Москва (около 3,5 тысячи кредитов на 28,6 миллиарда рублей), Подмосковье (2,4 тысячи кредитов примерно на 17,5 миллиарда рублей) и Санкт-Петербург (почти 2 тысячи кредитов на 13 миллиардов рублей).

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недвижимость, бизнес, финансы, москва