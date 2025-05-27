Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия запросила заседание СБ ООН из-за действий ЕС по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250527/oon-857948490.html
Россия запросила заседание СБ ООН из-за действий ЕС по Украине
Россия запросила заседание СБ ООН из-за действий ЕС по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
Россия запросила заседание СБ ООН из-за действий ЕС по Украине
Россия запросила заседание СБ ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию на Украине. Об этом сообщил... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T09:25+0300
2025-05-27T09:25+0300
политика
россия
украина
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83798/12/837981290_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cebe05e048746ba3c72ffc6f845f1bc0.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия запросила заседание СБ ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию на Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда миссии России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить "зеркально" и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса", - написал Полянский в Telegram-канале. Он отметил, что РФ ожидает, что запрошенное Москвой заседание СБ ООН по урегулированию на Украине назначат на 17.00 по мск 30 мая.
https://1prime.ru/20250519/isk-857719554.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83798/12/837981290_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2a9d5ab8523deb23011f8f98a6739d7d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, оон
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ООН
09:25 27.05.2025
 
Россия запросила заседание СБ ООН из-за действий ЕС по Украине

Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН из-за действий Европы по Украине

© РИА Новости . Роман Махмутов | Перейти в медиабанкЗаседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия запросила заседание СБ ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию на Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда миссии России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить "зеркально" и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса", - написал Полянский в Telegram-канале.
Он отметил, что РФ ожидает, что запрошенное Москвой заседание СБ ООН по урегулированию на Украине назначат на 17.00 по мск 30 мая.
Литва
Литва подала в Международный суд ООН иск против Белоруссии
19 мая, 16:37
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала