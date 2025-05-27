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Россия запросила заседание СБ ООН из-за действий ЕС по Украине

Россия запросила заседание СБ ООН из-за действий ЕС по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ

Россия запросила заседание СБ ООН из-за действий ЕС по Украине

Россия запросила заседание СБ ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию на Украине. Об этом сообщил... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T09:25+0300

2025-05-27T09:25+0300

2025-05-27T09:25+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия запросила заседание СБ ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию на Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда миссии России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить "зеркально" и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса", - написал Полянский в Telegram-канале. Он отметил, что РФ ожидает, что запрошенное Москвой заседание СБ ООН по урегулированию на Украине назначат на 17.00 по мск 30 мая.

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