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Россия запросила заседание СБ ООН из-за действий ЕС по Украине
Россия запросила заседание СБ ООН из-за действий ЕС по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
Россия запросила заседание СБ ООН из-за действий ЕС по Украине
Россия запросила заседание СБ ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию на Украине. Об этом сообщил... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T09:25+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия запросила заседание СБ ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию на Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда миссии России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить "зеркально" и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса", - написал Полянский в Telegram-канале. Он отметил, что РФ ожидает, что запрошенное Москвой заседание СБ ООН по урегулированию на Украине назначат на 17.00 по мск 30 мая.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ООН
Россия запросила заседание СБ ООН из-за действий ЕС по Украине
Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН из-за действий Европы по Украине
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия запросила заседание СБ ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию на Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда миссии России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить "зеркально" и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса", - написал Полянский в Telegram-канале.
Он отметил, что РФ ожидает, что запрошенное Москвой заседание СБ ООН по урегулированию на Украине назначат на 17.00 по мск 30 мая.
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