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Более 70% россиян позитивно относятся к цифровому рублю, показал опрос

Более 70% россиян позитивно относятся к цифровому рублю, показал опрос - 27.05.2025, ПРАЙМ

Более 70% россиян позитивно относятся к цифровому рублю, показал опрос

Более 70% россиян позитивно относятся к цифровому рублю, кроме того, за год почти удвоилось количество пенсионеров, лояльно настроенных к его внедрению,... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T06:29+0300

2025-05-27T06:29+0300

2025-05-27T06:29+0300

экономика

финансы

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Более 70% россиян позитивно относятся к цифровому рублю, кроме того, за год почти удвоилось количество пенсионеров, лояльно настроенных к его внедрению, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Выяснилось, что 73% респондентов положительно относятся к идее внедрить в ближайшее время цифровой рубль в широкое пользование, это почти вдвое больше показателей двухлетней давности, когда регулятор (ЦБ РФ - ред.) только анонсировал тест новой формы национальной валюты", - говорится в исследовании, проведенном 12-23 мая, в рамках которого были опрошены 3 000 россиян в возрасте от 18 до 70 лет. Аналитики отметили, что за 2 года россияне значительно повысили свой уровень осведомленности о цифровом рубле - на вопрос о том, как скажется на экономике и финансовой конъюнктуре его введение, 46% респондентов ответили, что третья форма нацвалюты будет способствовать упрощению международных транзакций. "Наиболее позитивно к внедрению цифрового рубля относятся жители городов-миллионников в возрасте от 35 до 45 лет. Чаще всего эти респонденты имеют отношение к финансовой сфере, IT или науке. Интересно, что в сравнении с прошлым годом значительно выросла доля лояльно настроенных пенсионеров – в 2025 году готовы начать пользоваться цифровым рублем 43% опрошенных пенсионного возраста. В 2024 году таких респондентов было лишь 24%", - отмечает финансовый маркетплейс. Четверть опрошенных (24%) указали, что главная функция цифрового рубля - в том, чтобы облегчить и ускорить финансовые операции между гражданами и государством, а 21% ответили, что цифровой рубль нужен в первую очередь для того, чтобы избежать "серых денежных потоков", ведь все транзакции с ним контролирует государство. Годом ранее лишь 14% опрошенных смогли описать область применения новой формы нацвалюты, подчеркивается в исследовании. "При этом страхов, связанных с применением цифрового рубля, у россиян также стало меньше. Если годом ранее 43% опрошенных отмечали, что видят для себя разного рода угрозы, связанные с внедрением третьей формы нацвалюты, то в этом году 83% респондентов заявили о том, что цифровой рубль в наибольшей степени защищен от мошенников, чем другие формы нацвалюты", - также сообщается в материалах. Эксперты отметили, что 67% лояльных респондентов готовы активно начать пользоваться цифровым рублем с первых дней его повсеместного внедрения, а 21% признались, что им понадобится от недели до месяца, чтобы разобраться в правилах пользования новой формой нацвалюты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф