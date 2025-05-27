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Опрос показал, сколько россиян не имеют хобби
Опрос показал, сколько россиян не имеют хобби - 27.05.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян не имеют хобби
Более половины россиян рассказали о том, что у них нет хобби, еще четверть имеют постоянное, а 17% опрошенных регулярно пробуют новые занятия, но не считают их... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T07:02+0300
2025-05-27T07:02+0300
2025-05-27T07:02+0300
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общество
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снг
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Более половины россиян рассказали о том, что у них нет хобби, еще четверть имеют постоянное, а 17% опрошенных регулярно пробуют новые занятия, но не считают их хобби, говорится в исследовании AliExpress СНГ.
"Почти треть россиян имеют одно или несколько постоянных хобби, а основной целью является отдых от работы или учебы и всего 4% респондентов используют хобби как заработок. Данные исследования показали, что 26,2% респондентов имеют одно постоянное хобби, 4,3% - несколько, а 17,2% регулярно пробуют новые занятия, но не считают их хобби. При этом 52,2% опрошенных сообщили об отсутствии хобби",- сказано в исследовании. Участие в опросе приняли более 1300 человек.
Каждый третий респондент пробует новые хобби каждый год, а четверть - 2-3 раза в год. Почти 8% - 3-5 раз в год. А 31% респондентов практически не меняют свои увлечения. Основными целями хобби респонденты назвали отдых от работы/учебы, саморазвитие и самовыражение.
Самым популярным хобби стал спорт - это бег и плавание, на втором месте - кулинария, на третьем и четвертом - коллекционирование и походы. Менее распространены танцы, фотография, рисование и другие виды творчества.
"По данным количества продаж товаров среди категорий хобби на AliExpress в России за первый квартал 2025 года самыми большими стали рукоделие и творчество, рыбалка, велоспорт, а также кемпинг и пеший туризм", - отметили в AliExpress СНГ.
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бизнес, общество , москва, aliexpress, снг
Бизнес, Общество , МОСКВА, AliExpress, СНГ
Опрос показал, сколько россиян не имеют хобби
AliExpress СНГ: более половины россиян рассказали, что у них нет хобби
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Более половины россиян рассказали о том, что у них нет хобби, еще четверть имеют постоянное, а 17% опрошенных регулярно пробуют новые занятия, но не считают их хобби, говорится в исследовании AliExpress СНГ.
"Почти треть россиян имеют одно или несколько постоянных хобби, а основной целью является отдых от работы или учебы и всего 4% респондентов используют хобби как заработок. Данные исследования показали, что 26,2% респондентов имеют одно постоянное хобби, 4,3% - несколько, а 17,2% регулярно пробуют новые занятия, но не считают их хобби. При этом 52,2% опрошенных сообщили об отсутствии хобби",- сказано в исследовании. Участие в опросе приняли более 1300 человек.
Каждый третий респондент пробует новые хобби каждый год, а четверть - 2-3 раза в год. Почти 8% - 3-5 раз в год. А 31% респондентов практически не меняют свои увлечения. Основными целями хобби респонденты назвали отдых от работы/учебы, саморазвитие и самовыражение.
Самым популярным хобби стал спорт - это бег и плавание, на втором месте - кулинария, на третьем и четвертом - коллекционирование и походы. Менее распространены танцы, фотография, рисование и другие виды творчества.
"По данным количества продаж товаров среди категорий хобби на AliExpress в России за первый квартал 2025 года самыми большими стали рукоделие и творчество, рыбалка, велоспорт, а также кемпинг и пеший туризм", - отметили в AliExpress СНГ.