https://1prime.ru/20250527/osago-857958925.html

ЦБ заявил о готовности обсуждать с рынком увеличение тарифов ОСАГО

ЦБ заявил о готовности обсуждать с рынком увеличение тарифов ОСАГО - 27.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ заявил о готовности обсуждать с рынком увеличение тарифов ОСАГО

ЦБ РФ готов обсуждать с рынком дальнейшее увеличение тарифов ОСАГО в аномально убыточных регионах, сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:09+0300

2025-05-27T13:09+0300

2025-05-27T13:09+0300

экономика

россия

финансы

осаго

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ готов обсуждать с рынком дальнейшее увеличение тарифов ОСАГО в аномально убыточных регионах, сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния журналистам в кулуарах юбилейной XX Международной конференции по страхованию. ЦБ в январе актуализировал для ряда регионов значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса: для 18 территорий, где действовавшие показатели КТ не соответствовали возросшим убыткам, их значения были повышены. Отвечая на вопрос о том, допускает ли ЦБ дальнейшее увеличение стоимости ОСАГО в проблемных регионах, Габуния сказал: "Мы допускаем эту историю, да". Однако зампред ЦБ отказался назвать обсуждаемый предел такого повышения. "Мы посчитаем все, и когда будем обсуждать то решение правовое, которое будет, мы эти данные покажем", - сказал он. Выступая на конференции, зампред ЦБ отметил, что регулятор видит в отдельных регионах РФ аномально высокую убыточность в автостраховании. "Мы говорим об огромных выплатах, убыточность в полтора, в два раза выше. Совершенно не объяснить это ни состоянием дорог, ни интенсивностью трафика, ничем другим. Это явление, которое есть, где "профессиональные люди" зарабатывают на злоупотреблении системой, которая построена защитить потребителя", - рассказал Габуния, подчеркнув, что в результате законопослушные граждане, покупая полис ОСАГО, вынуждены платить за тех, кто допускает "плохие практики". "И мы видим, что там, где предпринимаются усилия по борьбе с такой практикой, ситуация нормализуется. Она становится нормальной, просто управляется", - сказал он, добавив, что повышение стоимости полисов в регионах, где проблема не решается, может стать дополнительным стимулом для региональных властей бороться с мошенниками. По данным ЦБ на начало года, в число регионов с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО ("красная" высокорисковая зона) входили три субъекта Северо-Кавказского федерального округа - Ингушетия, Дагестан и Чеченская республика, а также один субъект из Сибирского федерального округа - Новосибирская область. В "желтой" зоне, в частности, находятся Карачаево-Черкесская Республика, Татарстан и Калмыкия, Хабаровский и Приморский края, Ульяновская, Липецкая, Смоленская, Челябинская и Костромская области.

https://1prime.ru/20250527/tsb-857958271.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, осаго, банк россии