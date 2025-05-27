https://1prime.ru/20250527/peregovory-857975669.html
В Госдепе сделали заявление о российско-украинских переговорах
В Госдепе сделали заявление о российско-украинских переговорах - 27.05.2025, ПРАЙМ
В Госдепе сделали заявление о российско-украинских переговорах
США по-прежнему поддерживают прямые переговоры РФ и Украины, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T22:18+0300
2025-05-27T22:18+0300
2025-05-27T22:18+0300
политика
госдеп
переговоры
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
ВАШИНГТОН, 27 мая - ПРАЙМ. США по-прежнему поддерживают прямые переговоры РФ и Украины, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Президент (США Дональд Трамп - ред.) поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долгосрочному миру. Военного решения российско-украинского конфликта нет, необходимо дипломатическое решение", - заявила она журналистам на брифинге. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры. Работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идет об урегулировании проблемы первопричин украинского конфликта, что требует времени.
https://1prime.ru/20250527/kellog-857970235.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдеп, переговоры, россия, украина
Политика, Госдеп, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
В Госдепе сделали заявление о российско-украинских переговорах
Госдеп: США продолжают поддерживать прямые переговоры России и Украины
ВАШИНГТОН, 27 мая - ПРАЙМ. США по-прежнему поддерживают прямые переговоры РФ и Украины, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Президент (США Дональд Трамп - ред.) поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долгосрочному миру. Военного решения российско-украинского конфликта нет, необходимо дипломатическое решение", - заявила она журналистам на брифинге.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
Келлог рассказал, где могли бы состояться следующие переговоры РФ и Украины
Работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идет об урегулировании проблемы первопричин украинского конфликта, что требует времени.