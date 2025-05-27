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В Госдепе сделали заявление о российско-украинских переговорах

В Госдепе сделали заявление о российско-украинских переговорах - 27.05.2025, ПРАЙМ

В Госдепе сделали заявление о российско-украинских переговорах

США по-прежнему поддерживают прямые переговоры РФ и Украины, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T22:18+0300

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2025-05-27T22:18+0300

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ВАШИНГТОН, 27 мая - ПРАЙМ. США по-прежнему поддерживают прямые переговоры РФ и Украины, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Президент (США Дональд Трамп - ред.) поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долгосрочному миру. Военного решения российско-украинского конфликта нет, необходимо дипломатическое решение", - заявила она журналистам на брифинге. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры. Работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идет об урегулировании проблемы первопричин украинского конфликта, что требует времени.

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госдеп, переговоры, россия, украина