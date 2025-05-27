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Россия завершила импортозамещение в перестраховании - 27.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250527/perestrakhovanie-857952364.html
Россия завершила импортозамещение в перестраховании
Россия завершила импортозамещение в перестраховании - 27.05.2025, ПРАЙМ
Россия завершила импортозамещение в перестраховании
Россия завершила импортозамещение в перестраховании, заявила президент - председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Наталья | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T11:00+0300
2025-05-27T11:00+0300
экономика
бизнес
россия
москва
запад
рнпк
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия завершила импортозамещение в перестраховании, заявила президент - председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Наталья Карпова. "Мы завершили фактически импортозамещение перестрахования", - сказала она на международной конференции Всероссийского союза страховщиков. Карпова привела в пример ряд цифр. "С 2009 по 2024 год мы ежегодно платили на Запад перестраховочные премии порядка миллиарда - от 1 до 2 миллиардов долларов… За 13 лет мы отправили за границу 16,5 миллиардов долларов перестраховочной премии. При этом у нас весь капитал российской отрасли на конец 2024 года составлял 16,3 миллиарда рублей. То есть мы кучу денег отдали на Запад", - отметила она. Теперь, по ее словам, большая часть этой премии остается в России. Она подчеркнула, что у РНПК достаточно перестраховочной емкости. "Мы готовы ее предоставлять всем, кому она требуется, но при этом мы действительно работаем над тем, чтобы перестрахование имело какую-то альтернативу, и надо сказать, что коллеги уже сегодня находят возможности организовываться между собой, и уже сейчас мы видим, как 2, 3, 5, 7, 10 компаний по определенным сегментам все-таки закрывают свои потребности без участия РНПК", - сказала Карпова. "Мы это крайне приветствуем и надеемся, что эта тенденция продолжится", - заявила она.
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бизнес, россия, москва, запад, рнпк, всероссийский союз страховщиков
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ЗАПАД, РНПК, Всероссийский союз страховщиков
11:00 27.05.2025
 
Россия завершила импортозамещение в перестраховании

Глава РНПК Карпова: Россия завершила импортозамещение в перестраховании

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия завершила импортозамещение в перестраховании, заявила президент - председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Наталья Карпова.
"Мы завершили фактически импортозамещение перестрахования", - сказала она на международной конференции Всероссийского союза страховщиков.
Карпова привела в пример ряд цифр.
"С 2009 по 2024 год мы ежегодно платили на Запад перестраховочные премии порядка миллиарда - от 1 до 2 миллиардов долларов… За 13 лет мы отправили за границу 16,5 миллиардов долларов перестраховочной премии. При этом у нас весь капитал российской отрасли на конец 2024 года составлял 16,3 миллиарда рублей. То есть мы кучу денег отдали на Запад", - отметила она. Теперь, по ее словам, большая часть этой премии остается в России.
Она подчеркнула, что у РНПК достаточно перестраховочной емкости. "Мы готовы ее предоставлять всем, кому она требуется, но при этом мы действительно работаем над тем, чтобы перестрахование имело какую-то альтернативу, и надо сказать, что коллеги уже сегодня находят возможности организовываться между собой, и уже сейчас мы видим, как 2, 3, 5, 7, 10 компаний по определенным сегментам все-таки закрывают свои потребности без участия РНПК", - сказала Карпова.
"Мы это крайне приветствуем и надеемся, что эта тенденция продолжится", - заявила она.
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