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Россия завершила импортозамещение в перестраховании

Россия завершила импортозамещение в перестраховании - 27.05.2025, ПРАЙМ

Россия завершила импортозамещение в перестраховании

Россия завершила импортозамещение в перестраховании, заявила президент - председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Наталья | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T11:00+0300

2025-05-27T11:00+0300

2025-05-27T11:00+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия завершила импортозамещение в перестраховании, заявила президент - председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Наталья Карпова. "Мы завершили фактически импортозамещение перестрахования", - сказала она на международной конференции Всероссийского союза страховщиков. Карпова привела в пример ряд цифр. "С 2009 по 2024 год мы ежегодно платили на Запад перестраховочные премии порядка миллиарда - от 1 до 2 миллиардов долларов… За 13 лет мы отправили за границу 16,5 миллиардов долларов перестраховочной премии. При этом у нас весь капитал российской отрасли на конец 2024 года составлял 16,3 миллиарда рублей. То есть мы кучу денег отдали на Запад", - отметила она. Теперь, по ее словам, большая часть этой премии остается в России. Она подчеркнула, что у РНПК достаточно перестраховочной емкости. "Мы готовы ее предоставлять всем, кому она требуется, но при этом мы действительно работаем над тем, чтобы перестрахование имело какую-то альтернативу, и надо сказать, что коллеги уже сегодня находят возможности организовываться между собой, и уже сейчас мы видим, как 2, 3, 5, 7, 10 компаний по определенным сегментам все-таки закрывают свои потребности без участия РНПК", - сказала Карпова. "Мы это крайне приветствуем и надеемся, что эта тенденция продолжится", - заявила она.

https://1prime.ru/20250526/rusal-857914267.html

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бизнес, россия, москва, запад, рнпк, всероссийский союз страховщиков