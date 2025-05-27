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Песков осудил увеличение интенсивности атак Киева по России - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Песков осудил увеличение интенсивности атак Киева по России
Песков осудил увеличение интенсивности атак Киева по России - 27.05.2025, ПРАЙМ
Песков осудил увеличение интенсивности атак Киева по России
Наращивание интенсивности атак Киева по территории России диссонируют с устремлением к мирному процессу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T12:18+0300
2025-05-27T12:22+0300
политика
россия
общество
киев
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Наращивание интенсивности атак Киева по территории России диссонируют с устремлением к мирному процессу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Как минимум нужно сказать, что эти действия Киева, которые - мы вчера только с вами говорили о том, что происходило накануне Дня Победы - эти действия Киева, конечно, диссонируют с устремлением к мирному процессу", - отметил пресс-секретарь главы государства.Он также добавил, что российская сторона осуждает атаки Киева по территории России, они не способствуют продвижению мирного процесса.Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.
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россия, общество , киев, москва, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , Киев, МОСКВА, Дмитрий Песков
12:18 27.05.2025 (обновлено: 12:22 27.05.2025)
 
Песков осудил увеличение интенсивности атак Киева по России

Песков: наращивание атак Украины по России диссонируют с устремлением к миру

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Наращивание интенсивности атак Киева по территории России диссонируют с устремлением к мирному процессу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Как минимум нужно сказать, что эти действия Киева, которые - мы вчера только с вами говорили о том, что происходило накануне Дня Победы - эти действия Киева, конечно, диссонируют с устремлением к мирному процессу", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Он также добавил, что российская сторона осуждает атаки Киева по территории России, они не способствуют продвижению мирного процесса.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Киев кратно увеличил атаки оружием Запада по гражданским объектам России
11:33
 
ПолитикаРОССИЯОбществоКиевМОСКВАДмитрий Песков
 
 
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