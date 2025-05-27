https://1prime.ru/20250527/peskov-857955805.html

Поведение европейцев в адрес Украины мешает урегулированию, заявил Песков

Поведение европейцев в адрес Украины мешает урегулированию, заявил Песков - 27.05.2025, ПРАЙМ

Поведение европейцев в адрес Украины мешает урегулированию, заявил Песков

Поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T12:22+0300

2025-05-27T12:22+0300

2025-05-27T12:32+0300

политика

россия

европа

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Европа продолжает косвенно участвовать в украинском конфликте за счет поставок Киеву вооружений и боеприпасов."Мы видим, что Европа опосредованно принимает участие, продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов - это и есть косвенное участие в войне против России", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь также отметил нарастающие дискуссии в Европе по отправке военных на территорию Украины. По его словам, в таком случае речь может идти о прямой вовлеченности Запада в конфликт."Все являемся свидетелями продолжающихся дискуссий относительно возможности направлений европейских контингентов, и, скажем так, прямого вовлечения стран Европы", - прокомментировал ситуацию Песков.

https://1prime.ru/20250527/peskov-857955595.html

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россия, европа, украина, дмитрий песков