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Поведение европейцев в адрес Украины мешает урегулированию, заявил Песков
Поведение европейцев в адрес Украины мешает урегулированию, заявил Песков - 27.05.2025, ПРАЙМ
Поведение европейцев в адрес Украины мешает урегулированию, заявил Песков
Поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T12:22+0300
2025-05-27T12:22+0300
2025-05-27T12:32+0300
политика
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Европа продолжает косвенно участвовать в украинском конфликте за счет поставок Киеву вооружений и боеприпасов."Мы видим, что Европа опосредованно принимает участие, продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов - это и есть косвенное участие в войне против России", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь также отметил нарастающие дискуссии в Европе по отправке военных на территорию Украины. По его словам, в таком случае речь может идти о прямой вовлеченности Запада в конфликт."Все являемся свидетелями продолжающихся дискуссий относительно возможности направлений европейских контингентов, и, скажем так, прямого вовлечения стран Европы", - прокомментировал ситуацию Песков.
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россия, европа, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Поведение европейцев в адрес Украины мешает урегулированию, заявил Песков
Песков: Европа продолжает косвенно участвовать в конфликте за счет поставок оружия Киеву
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Европа продолжает косвенно участвовать в украинском конфликте за счет поставок Киеву вооружений и боеприпасов.
"Мы видим, что Европа опосредованно принимает участие, продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов - это и есть косвенное участие в войне против России", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь также отметил нарастающие дискуссии в Европе по отправке военных на территорию Украины. По его словам, в таком случае речь может идти о прямой вовлеченности Запада в конфликт.
"Все являемся свидетелями продолжающихся дискуссий относительно возможности направлений европейских контингентов, и, скажем так, прямого вовлечения стран Европы", - прокомментировал ситуацию Песков.
Песков осудил увеличение интенсивности атак Киева по России