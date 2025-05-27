https://1prime.ru/20250527/peskov-857955923.html

Ряд СМИ подзадоривает США на введение новых санкций, заявил Песков

Ряд СМИ подзадоривает США на введение новых санкций, заявил Песков - 27.05.2025, ПРАЙМ

Ряд СМИ подзадоривает США на введение новых санкций, заявил Песков

Ряд СМИ де-факто участвует в кампании по срыву переговорного процесса по Украине и подзадоривает США на введение новых санкций, заявил пресс-секретарь... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T12:23+0300

2025-05-27T12:23+0300

2025-05-27T12:23+0300

политика

россия

общество

украина

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Ряд СМИ де-факто участвует в кампании по срыву переговорного процесса по Украине и подзадоривает США на введение новых санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимает участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса, которая имеет своей целью всячески подзадоривать американцев на введение новых санкций. Мы это видим, это видно невооруженным глазом, мы отдаем себе отчет", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250527/sanktsii-857945865.html

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россия, общество , украина, сша, дмитрий песков