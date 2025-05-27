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Песков высказался о работе над обменом заключенным с США

Песков высказался о работе над обменом заключенным с США - 27.05.2025, ПРАЙМ

Песков высказался о работе над обменом заключенным с США

Москва высоко ценит готовность Вашингтона выполнять достигнутые договоренности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T12:25+0300

2025-05-27T12:25+0300

2025-05-27T12:25+0300

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дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Москва высоко ценит готовность Вашингтона выполнять достигнутые договоренности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, - она есть, и работа продолжается. И мы высоко ценим эту взаимную готовность", - ответил он на вопрос журналиста.Песков также заметил, что российская и американская сторона не должны и не могут соглашаться во всем. Определенные расхождения будут всегда. Но политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, она есть, и работа продолжается, резюмировал пресс-секретарь главы государства.

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сша

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