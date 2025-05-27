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Песков высказался о работе над обменом заключенным с США - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Песков высказался о работе над обменом заключенным с США
Песков высказался о работе над обменом заключенным с США - 27.05.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о работе над обменом заключенным с США
Москва высоко ценит готовность Вашингтона выполнять достигнутые договоренности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T12:25+0300
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политика
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общество
сша
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Москва высоко ценит готовность Вашингтона выполнять достигнутые договоренности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, - она есть, и работа продолжается. И мы высоко ценим эту взаимную готовность", - ответил он на вопрос журналиста.Песков также заметил, что российская и американская сторона не должны и не могут соглашаться во всем. Определенные расхождения будут всегда. Но политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, она есть, и работа продолжается, резюмировал пресс-секретарь главы государства.
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россия, общество , сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Общество , США, МОСКВА, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
12:25 27.05.2025
 
Песков высказался о работе над обменом заключенным с США

Песков: Россия высоко ценит готовность США выполнять достигнутые договоренности

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Москва высоко ценит готовность Вашингтона выполнять достигнутые договоренности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, - она есть, и работа продолжается. И мы высоко ценим эту взаимную готовность", - ответил он на вопрос журналиста.
Песков также заметил, что российская и американская сторона не должны и не могут соглашаться во всем. Определенные расхождения будут всегда. Но политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, она есть, и работа продолжается, резюмировал пресс-секретарь главы государства.
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ПолитикаРОССИЯОбществоСШАМОСКВАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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