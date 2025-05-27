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Европа не стоит на пути мира, заявил Песков
Европа не стоит на пути мира, заявил Песков - 27.05.2025, ПРАЙМ
Европа не стоит на пути мира, заявил Песков
Европа не стоит на пути мира, они грезят тем, что от России можно чего-то добиться давлением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T16:11+0300
2025-05-27T16:11+0300
2025-05-27T16:17+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Европа не стоит на пути мира, они грезят тем, что от России можно чего-то добиться давлением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что европейцы не стоят на пути мира, европейцы стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию. Они по-прежнему грезят, что от России можно чего-то добиться давлением, а не готовностью прислушиваться к озабоченностям страны", - сказал Песков журналистам.
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россия, москва, европа, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, Дмитрий Песков
Европа не стоит на пути мира, заявил Песков
Песков: в Европе грезят, что от России можно чего-то добиться давлением
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Европа не стоит на пути мира, они грезят тем, что от России можно чего-то добиться давлением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что европейцы не стоят на пути мира, европейцы стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию. Они по-прежнему грезят, что от России можно чего-то добиться давлением, а не готовностью прислушиваться к озабоченностям страны", - сказал Песков журналистам.
Песков высказался о работе над обменом заключенным с США