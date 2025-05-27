https://1prime.ru/20250527/peskov-857967813.html

Европа не стоит на пути мира, заявил Песков

Европа не стоит на пути мира, заявил Песков - 27.05.2025, ПРАЙМ

Европа не стоит на пути мира, заявил Песков

Европа не стоит на пути мира, они грезят тем, что от России можно чего-то добиться давлением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T16:11+0300

2025-05-27T16:11+0300

2025-05-27T16:17+0300

политика

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дмитрий песков

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Европа не стоит на пути мира, они грезят тем, что от России можно чего-то добиться давлением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что европейцы не стоят на пути мира, европейцы стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию. Они по-прежнему грезят, что от России можно чего-то добиться давлением, а не готовностью прислушиваться к озабоченностям страны", - сказал Песков журналистам.

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россия, москва, европа, дмитрий песков