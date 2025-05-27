https://1prime.ru/20250527/peskov-857968138.html
В графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР, сообщил Песков
В графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР, сообщил Песков - 27.05.2025, ПРАЙМ
В графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР, сообщил Песков
В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, который находится в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T16:22+0300
2025-05-27T16:22+0300
2025-05-27T16:22+0300
политика
россия
кндр
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, который находится в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с министром Ли Чхан Дэ прибыла в Россию, где примет участие в 13-й международной встрече по вопросам безопасности в Москве, сообщил РИА Новости источник. "Сейчас нет в графике президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://1prime.ru/20250527/peskov-857956075.html
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россия, кндр, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, КНДР, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР, сообщил Песков
Песков: в графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, который находится в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с министром Ли Чхан Дэ прибыла в Россию, где примет участие в 13-й международной встрече по вопросам безопасности в Москве, сообщил РИА Новости источник.
"Сейчас нет в графике президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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