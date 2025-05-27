https://1prime.ru/20250527/peskov-857968138.html

В графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР, сообщил Песков

В графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР, сообщил Песков - 27.05.2025, ПРАЙМ

В графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР, сообщил Песков

В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, который находится в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T16:22+0300

2025-05-27T16:22+0300

2025-05-27T16:22+0300

политика

россия

кндр

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, который находится в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с министром Ли Чхан Дэ прибыла в Россию, где примет участие в 13-й международной встрече по вопросам безопасности в Москве, сообщил РИА Новости источник. "Сейчас нет в графике президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://1prime.ru/20250527/peskov-857956075.html

кндр

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россия, кндр, владимир путин, дмитрий песков