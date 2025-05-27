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В Кремле прокомментировали решение Мерца по поставкам оружия Киеву - 27.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали решение Мерца по поставкам оружия Киеву
В Кремле прокомментировали решение Мерца по поставкам оружия Киеву - 27.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали решение Мерца по поставкам оружия Киеву
Решение об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия, если оно действительно было принято, является серьезной эскалацией. Об этом заявил... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T16:26+0300
2025-05-27T16:29+0300
политика
россия
германия
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Решение об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия, если оно действительно было принято, является серьезной эскалацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Так или иначе если это соответствует действительности, то это эскалация. Эскалация серьезная, которая самым серьезным образом противоречит тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также назвал изрядной путаницей ситуацию, связанную с заявлениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца и ряда европейских политиков о снятии европейскими странами ограничений для Киева по нанесению ударов дальнобойным оружием.Ранее Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине.
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россия, германия, киев, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Киев, Дмитрий Песков
16:26 27.05.2025 (обновлено: 16:29 27.05.2025)
 
В Кремле прокомментировали решение Мерца по поставкам оружия Киеву

Песков назвал эскалацией снятие ограничений на дальность вооружений для Киева

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Решение об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия, если оно действительно было принято, является серьезной эскалацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Так или иначе если это соответствует действительности, то это эскалация. Эскалация серьезная, которая самым серьезным образом противоречит тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также назвал изрядной путаницей ситуацию, связанную с заявлениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца и ряда европейских политиков о снятии европейскими странами ограничений для Киева по нанесению ударов дальнобойным оружием.
Ранее Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
"Ядерный конфликт". В Германии пришли в ужас после решения Мерца по Украине
09:24
 
ПолитикаРОССИЯГЕРМАНИЯКиевДмитрий Песков
 
 
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