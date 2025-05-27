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Заявления Мерца о дальнобойном оружии мешают мирным усилиям, заявил Песков
Заявления Мерца о дальнобойном оружии мешают мирным усилиям, заявил Песков - 27.05.2025, ПРАЙМ
Заявления Мерца о дальнобойном оружии мешают мирным усилиям, заявил Песков
Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T17:43+0300
2025-05-27T17:43+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия диссонируют с мирными усилиями, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно, это все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Ранее в понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений было принято ещё несколько месяцев назад. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что если данные заявления соответствуют правде, то это является эскалацией.Как отметил Песков, подобными заявлениями Мерц только запутал всю Европу, если не себя самого. По словам Пескова, некоторые члены правительства ФРГ опровергали заявления Мерца, что лишь в очередной раз демонстрирует неопределенность в Европе."Это было вчера, накануне, что, дескать, это не так, не было никаких разрешений. Но, видите, он (Мерц - ред.) все-таки усердствует и настаивает на том, что такое решение было", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь.
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европа, германия, россия, украина, фридрих мерц, дмитрий песков
Политика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков
Заявления Мерца о дальнобойном оружии мешают мирным усилиям, заявил Песков
Песков: Европа пыталась сбить с толку РФ заявлениями об оружии, но запуталась сама
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия диссонируют с мирными усилиями, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно, это все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее в понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений было принято ещё несколько месяцев назад. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что если данные заявления соответствуют правде, то это является эскалацией.
Как отметил Песков, подобными заявлениями Мерц только запутал всю Европу, если не себя самого. По словам Пескова, некоторые члены правительства ФРГ опровергали заявления Мерца, что лишь в очередной раз демонстрирует неопределенность в Европе.
"Это было вчера, накануне, что, дескать, это не так, не было никаких разрешений. Но, видите, он (Мерц - ред.) все-таки усердствует и настаивает на том, что такое решение было", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь.
Европа не стоит на пути мира, заявил Песков