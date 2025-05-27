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СМИ узнали, почему страны Азии не хотят активно выступать против пошлин США - 27.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ узнали, почему страны Азии не хотят активно выступать против пошлин США
СМИ узнали, почему страны Азии не хотят активно выступать против пошлин США - 27.05.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, почему страны Азии не хотят активно выступать против пошлин США
Зависимость многих стран Азии от США в вопросах безопасности привела к тому, что они не хотят более открыто выступать против американских пошлин, при этом... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T12:00+0300
2025-05-27T12:00+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Зависимость многих стран Азии от США в вопросах безопасности привела к тому, что они не хотят более открыто выступать против американских пошлин, при этом Европа рассматривается рядом государств региона как незначительный субъект в экономической сфере, передает агентство Блумберг. "Зависимость многих азиатских стран от США в области безопасности, нужда, которую Европе будет трудно удовлетворить, привела к тому, что они неохотно занимают более жесткую переговорную позицию (в сфере торговли - ред.) в отношении администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа и выступают более активно против его пошлин", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на европейских чиновников. При этом, как отмечает Блумберг, некоторые страны Юго-Восточной Азии долгое время считали Европу "незначительной" в вопросе экономической безопасности региона. Согласно источникам, блок до сих пор работает над преодолением подобного восприятия. Впрочем, как пишет агентство, некоторые государства Азии хотят изучить поведение ЕС на торговых переговорах с США, поскольку они ищут план для своих переговоров с Вашингтоном. По данным источников, чиновники Евросоюза обмениваются данными с коллегами из Южной Кореи и Японии по вопросу торговых переговоров США и КНР. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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сша, европа, азия, ес
Экономика, США, ЕВРОПА, АЗИЯ, ЕС
12:00 27.05.2025
 
СМИ узнали, почему страны Азии не хотят активно выступать против пошлин США

Bloomberg: страны Азии не хотят открыто выступать против американских пошлин

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Зависимость многих стран Азии от США в вопросах безопасности привела к тому, что они не хотят более открыто выступать против американских пошлин, при этом Европа рассматривается рядом государств региона как незначительный субъект в экономической сфере, передает агентство Блумберг.
"Зависимость многих азиатских стран от США в области безопасности, нужда, которую Европе будет трудно удовлетворить, привела к тому, что они неохотно занимают более жесткую переговорную позицию (в сфере торговли - ред.) в отношении администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа и выступают более активно против его пошлин", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на европейских чиновников.
При этом, как отмечает Блумберг, некоторые страны Юго-Восточной Азии долгое время считали Европу "незначительной" в вопросе экономической безопасности региона. Согласно источникам, блок до сих пор работает над преодолением подобного восприятия.
Впрочем, как пишет агентство, некоторые государства Азии хотят изучить поведение ЕС на торговых переговорах с США, поскольку они ищут план для своих переговоров с Вашингтоном. По данным источников, чиновники Евросоюза обмениваются данными с коллегами из Южной Кореи и Японии по вопросу торговых переговоров США и КНР.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Города мира. Куала-Лумпур - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
В Малайзии предложили снизить пошлины США до 10%
07:51
 
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