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Прибыль промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 1,4% - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Прибыль промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 1,4%
Прибыль промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 1,4% - 27.05.2025, ПРАЙМ
Прибыль промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 1,4%
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за январь-апрель 2025 года составила 2,117 триллиона юаней (около 293,8 миллиарда долларов), что на 1,4% больше... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T06:14+0300
2025-05-27T06:14+0300
экономика
промышленность
мировая экономика
китай
кнр
гонконг
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ПЕКИН, 27 мая – ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за январь-апрель 2025 года составила 2,117 триллиона юаней (около 293,8 миллиарда долларов), что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического управления КНР. Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, в январе-апреле 2025 года сократились на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 287,5 миллиарда юаней (39,9 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 8,6%, составив 1,55 триллиона юаней (215,8 миллиарда долларов), доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 4,4%, составив 274,58 миллиарда юаней (38,11 миллиарда долларов). Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за январь-апрель 2025 года упала на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль акционерных предприятий выросла на 1,1%, иностранных компаний, а также компаний Гонконга, Макао и Тайваня увеличилась на 2,5%, а частных - на 4,3%.
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промышленность, мировая экономика, китай, кнр, гонконг
Экономика, Промышленность, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ГОНКОНГ
06:14 27.05.2025
 
Прибыль промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 1,4%

Прибыль промпредприятий Китая за январь-апрель 2025 года выросла на 1,4%

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ПЕКИН, 27 мая – ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за январь-апрель 2025 года составила 2,117 триллиона юаней (около 293,8 миллиарда долларов), что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического управления КНР.
Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, в январе-апреле 2025 года сократились на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 287,5 миллиарда юаней (39,9 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 8,6%, составив 1,55 триллиона юаней (215,8 миллиарда долларов), доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 4,4%, составив 274,58 миллиарда юаней (38,11 миллиарда долларов).
Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за январь-апрель 2025 года упала на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Прибыль акционерных предприятий выросла на 1,1%, иностранных компаний, а также компаний Гонконга, Макао и Тайваня увеличилась на 2,5%, а частных - на 4,3%.
 
ЭкономикаПромышленностьМировая экономикаКИТАЙКНРГОНКОНГ
 
 
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