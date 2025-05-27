https://1prime.ru/20250527/pribyl-857944376.html

Прибыль промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 1,4%

Прибыль промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 1,4% - 27.05.2025, ПРАЙМ

Прибыль промпредприятий Китая в январе-апреле выросла на 1,4%

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за январь-апрель 2025 года составила 2,117 триллиона юаней (около 293,8 миллиарда долларов), что на 1,4% больше... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T06:14+0300

2025-05-27T06:14+0300

2025-05-27T06:14+0300

экономика

промышленность

мировая экономика

китай

кнр

гонконг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857944376.jpg?1748315678

ПЕКИН, 27 мая – ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за январь-апрель 2025 года составила 2,117 триллиона юаней (около 293,8 миллиарда долларов), что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического управления КНР. Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, в январе-апреле 2025 года сократились на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 287,5 миллиарда юаней (39,9 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 8,6%, составив 1,55 триллиона юаней (215,8 миллиарда долларов), доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 4,4%, составив 274,58 миллиарда юаней (38,11 миллиарда долларов). Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за январь-апрель 2025 года упала на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль акционерных предприятий выросла на 1,1%, иностранных компаний, а также компаний Гонконга, Макао и Тайваня увеличилась на 2,5%, а частных - на 4,3%.

китай

кнр

гонконг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, мировая экономика, китай, кнр, гонконг