Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прибыль фирмы-оператора хранилищ газа в Чехии возросла на 28% - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250527/pribyl-857957643.html
Прибыль фирмы-оператора хранилищ газа в Чехии возросла на 28%
Прибыль фирмы-оператора хранилищ газа в Чехии возросла на 28% - 27.05.2025, ПРАЙМ
Прибыль фирмы-оператора хранилищ газа в Чехии возросла на 28%
Чистая прибыль компании Gas Storage CZ, оператора хранилищ газа в Чехии, возросла в прошлом году на 28% и составила 3,6 миллиарда крон (около 163 миллионов... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T12:50+0300
2025-05-27T12:50+0300
энергетика
газ
чехия
прага
rwe
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:162:2983:1839_1920x0_80_0_0_3fcc6ef06b1c3b8cda9c2fc3bf8a87d3.jpg
ПРАГА, 27 мая – ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Gas Storage CZ, оператора хранилищ газа в Чехии, возросла в прошлом году на 28% и составила 3,6 миллиарда крон (около 163 миллионов долларов), сообщило во вторник агентство ЧТК со ссылкой на руководство компании. "Чистая прибыль компании-оператора чешских газохранилищ, Gas Storage CZ, которая с 2023 года полностью принадлежит государству, составила в 2024 году 3,6 миллиарда крон, что на 28% больше по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в сообщении. "Выручка компании увеличилась почти на 14% - до 2,84 миллиарда крон (около 130 миллионов долларов). По словам председателя совета директоров фирмы Павла Моучки, этого удалось добиться в основном за счет полной загрузки складских мощностей, продажи дополнительных объемов газа, а также максимальной доступности услуг компании", - добавляется там. Gas Storage CZ управляет шестью подземными газохранилищами, общая емкость которых составляет 2,7 миллиарда кубометров природного газа, или треть годового потребления Чехии. Ранее фирма была дочерним предприятием немецкой энергетической компании RWE. В 2023 году она была приобретена за 360 миллионов евро чешской государственной компанией ČEPS с объявленной целью повышения энергетической безопасности и независимости республики в этой отрасли.
https://1prime.ru/20250527/gaz-857953218.html
чехия
прага
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_157:0:2824:2000_1920x0_80_0_0_8fd51a0caef2e85af08b06fdef4ae89c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, чехия, прага, rwe
Энергетика, Газ, ЧЕХИЯ, Прага, RWE
12:50 27.05.2025
 
Прибыль фирмы-оператора хранилищ газа в Чехии возросла на 28%

ЧТК: чистая прибыль оператора хранилищ газа в Чехии выросла в 2024 году на 28%

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПРАГА, 27 мая – ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Gas Storage CZ, оператора хранилищ газа в Чехии, возросла в прошлом году на 28% и составила 3,6 миллиарда крон (около 163 миллионов долларов), сообщило во вторник агентство ЧТК со ссылкой на руководство компании.
"Чистая прибыль компании-оператора чешских газохранилищ, Gas Storage CZ, которая с 2023 года полностью принадлежит государству, составила в 2024 году 3,6 миллиарда крон, что на 28% больше по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в сообщении.
"Выручка компании увеличилась почти на 14% - до 2,84 миллиарда крон (около 130 миллионов долларов). По словам председателя совета директоров фирмы Павла Моучки, этого удалось добиться в основном за счет полной загрузки складских мощностей, продажи дополнительных объемов газа, а также максимальной доступности услуг компании", - добавляется там.
Gas Storage CZ управляет шестью подземными газохранилищами, общая емкость которых составляет 2,7 миллиарда кубометров природного газа, или треть годового потребления Чехии.
Ранее фирма была дочерним предприятием немецкой энергетической компании RWE. В 2023 году она была приобретена за 360 миллионов евро чешской государственной компанией ČEPS с объявленной целью повышения энергетической безопасности и независимости республики в этой отрасли.
Добыча газа
Минэнерго оценит механизмы стимулирования добычи трудноизвлекаемого газа
11:24
 
ЭнергетикаГазЧЕХИЯПрагаRWE
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала