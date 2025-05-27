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Прибыль фирмы-оператора хранилищ газа в Чехии возросла на 28%
Прибыль фирмы-оператора хранилищ газа в Чехии возросла на 28% - 27.05.2025, ПРАЙМ
Прибыль фирмы-оператора хранилищ газа в Чехии возросла на 28%
Чистая прибыль компании Gas Storage CZ, оператора хранилищ газа в Чехии, возросла в прошлом году на 28% и составила 3,6 миллиарда крон (около 163 миллионов... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T12:50+0300
2025-05-27T12:50+0300
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ПРАГА, 27 мая – ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Gas Storage CZ, оператора хранилищ газа в Чехии, возросла в прошлом году на 28% и составила 3,6 миллиарда крон (около 163 миллионов долларов), сообщило во вторник агентство ЧТК со ссылкой на руководство компании. "Чистая прибыль компании-оператора чешских газохранилищ, Gas Storage CZ, которая с 2023 года полностью принадлежит государству, составила в 2024 году 3,6 миллиарда крон, что на 28% больше по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в сообщении. "Выручка компании увеличилась почти на 14% - до 2,84 миллиарда крон (около 130 миллионов долларов). По словам председателя совета директоров фирмы Павла Моучки, этого удалось добиться в основном за счет полной загрузки складских мощностей, продажи дополнительных объемов газа, а также максимальной доступности услуг компании", - добавляется там. Gas Storage CZ управляет шестью подземными газохранилищами, общая емкость которых составляет 2,7 миллиарда кубометров природного газа, или треть годового потребления Чехии. Ранее фирма была дочерним предприятием немецкой энергетической компании RWE. В 2023 году она была приобретена за 360 миллионов евро чешской государственной компанией ČEPS с объявленной целью повышения энергетической безопасности и независимости республики в этой отрасли.
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газ, чехия, прага, rwe
Энергетика, Газ, ЧЕХИЯ, Прага, RWE
Прибыль фирмы-оператора хранилищ газа в Чехии возросла на 28%
ЧТК: чистая прибыль оператора хранилищ газа в Чехии выросла в 2024 году на 28%
ПРАГА, 27 мая – ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Gas Storage CZ, оператора хранилищ газа в Чехии, возросла в прошлом году на 28% и составила 3,6 миллиарда крон (около 163 миллионов долларов), сообщило во вторник агентство ЧТК со ссылкой на руководство компании.
"Чистая прибыль компании-оператора чешских газохранилищ, Gas Storage CZ, которая с 2023 года полностью принадлежит государству, составила в 2024 году 3,6 миллиарда крон, что на 28% больше по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в сообщении.
"Выручка компании увеличилась почти на 14% - до 2,84 миллиарда крон (около 130 миллионов долларов). По словам председателя совета директоров фирмы Павла Моучки, этого удалось добиться в основном за счет полной загрузки складских мощностей, продажи дополнительных объемов газа, а также максимальной доступности услуг компании", - добавляется там.
Gas Storage CZ управляет шестью подземными газохранилищами, общая емкость которых составляет 2,7 миллиарда кубометров природного газа, или треть годового потребления Чехии.
Ранее фирма была дочерним предприятием немецкой энергетической компании RWE. В 2023 году она была приобретена за 360 миллионов евро чешской государственной компанией ČEPS с объявленной целью повышения энергетической безопасности и независимости республики в этой отрасли.
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