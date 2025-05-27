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Госдума приняла проект о выдаче банками справок по операциям и вкладам

Госдума приняла проект о выдаче банками справок по операциям и вкладам - 27.05.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла проект о выдаче банками справок по операциям и вкладам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T14:53+0300

2025-05-27T14:53+0300

2025-05-27T14:53+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Законопроект обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя (с согласия руководителя следственного органа), дознавателя (с согласия прокурора) по уголовным делам, находящимся в их производстве. Законопроект входит в пакет с другой законодательной инициативой правительства, вносящей изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в части внедрения механизма временной внесудебной блокировки банковских счетов (вкладов, депозитов), электронных денежных средств, авансовых платежей за услуги связи при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной деятельности.

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банки, финансы, россия, госдума