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Госдума приняла проект о выдаче банками справок по операциям и вкладам
Госдума приняла проект о выдаче банками справок по операциям и вкладам - 27.05.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла проект о выдаче банками справок по операциям и вкладам
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T14:53+0300
2025-05-27T14:53+0300
2025-05-27T14:53+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Законопроект обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя (с согласия руководителя следственного органа), дознавателя (с согласия прокурора) по уголовным делам, находящимся в их производстве. Законопроект входит в пакет с другой законодательной инициативой правительства, вносящей изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в части внедрения механизма временной внесудебной блокировки банковских счетов (вкладов, депозитов), электронных денежных средств, авансовых платежей за услуги связи при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной деятельности.
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банки, финансы, россия, госдума
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Госдума
Госдума приняла проект о выдаче банками справок по операциям и вкладам
Госдума приняла в I чтении проект, обязывающий банки предоставлять справки по операциям
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц.
Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Законопроект обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя (с согласия руководителя следственного органа), дознавателя (с согласия прокурора) по уголовным делам, находящимся в их производстве.
Законопроект входит в пакет с другой законодательной инициативой правительства, вносящей изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в части внедрения механизма временной внесудебной блокировки банковских счетов (вкладов, депозитов), электронных денежных средств, авансовых платежей за услуги связи при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной деятельности.
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