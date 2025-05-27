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В России выросло производство молока и мяса - 27.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России выросло производство молока и мяса
В России выросло производство молока и мяса - 27.05.2025, ПРАЙМ
В России выросло производство молока и мяса
Производство молока и мяса в РФ выросло по итогам 2024 года, в первом квартале 2025 года рост по этим направлениям продолжился, также улучшилась ситуация в... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T12:58+0300
2025-05-27T12:58+0300
экономика
россия
москва
дмитрий патрушев
минсельхоз
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Производство молока и мяса в РФ выросло по итогам 2024 года, в первом квартале 2025 года рост по этим направлениям продолжился, также улучшилась ситуация в производстве яиц, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Животноводство 2024 год завершило с приростом в мясном и молочном направлениях. В первом квартале 2025 года фиксируются увеличения показателей не только по молоку и мясу: значительно улучшилась ситуация в производстве яиц. Это один из наглядных примеров того, насколько важную роль играет эпизоотическое благополучие, ведь вспышки болезней были ключевой причиной в замедлении динамики", - сказал он в рамках итогового заседания коллегии Минсельхоза России. Патрушев напомнил, что к 2030 году стоит задача нарастить производство молока почти на 4,5 миллиона тонн, а мяса - практически на 3 миллиона тонн. Вице-премьер также сообщил, что по итогам прошлого года индекс производства пищевой продукции составил 103,5%, а напитков - более 109%. "Как и другие направления агропромышленного комплекса, переработка должна держать курс на рост производства. Это именно та продукция, которую каждый день видят на полках магазинов наши граждане", - подчеркнул вице-премьер.
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россия, москва, дмитрий патрушев, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Патрушев, Минсельхоз
12:58 27.05.2025
 
В России выросло производство молока и мяса

Патрушев: производство молока и мяса в России выросло по итогам 2024 года

© fotolia.com / Lilyana Vynogradova%Молочная продукция
%Молочная продукция - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© fotolia.com / Lilyana Vynogradova
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Производство молока и мяса в РФ выросло по итогам 2024 года, в первом квартале 2025 года рост по этим направлениям продолжился, также улучшилась ситуация в производстве яиц, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Животноводство 2024 год завершило с приростом в мясном и молочном направлениях. В первом квартале 2025 года фиксируются увеличения показателей не только по молоку и мясу: значительно улучшилась ситуация в производстве яиц. Это один из наглядных примеров того, насколько важную роль играет эпизоотическое благополучие, ведь вспышки болезней были ключевой причиной в замедлении динамики", - сказал он в рамках итогового заседания коллегии Минсельхоза России.
Патрушев напомнил, что к 2030 году стоит задача нарастить производство молока почти на 4,5 миллиона тонн, а мяса - практически на 3 миллиона тонн.
Вице-премьер также сообщил, что по итогам прошлого года индекс производства пищевой продукции составил 103,5%, а напитков - более 109%. "Как и другие направления агропромышленного комплекса, переработка должна держать курс на рост производства. Это именно та продукция, которую каждый день видят на полках магазинов наши граждане", - подчеркнул вице-премьер.
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