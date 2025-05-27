https://1prime.ru/20250527/putin-857963642.html

Запад превращает свободы людей в декорации, заявил Путин

Запад превращает свободы людей в декорации, заявил Путин - 27.05.2025, ПРАЙМ

Запад превращает свободы людей в декорации, заявил Путин

Правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации свободы, демократию и права людей, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T14:42+0300

2025-05-27T14:42+0300

2025-05-27T14:42+0300

политика

запад

москва

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048999_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_aba63fa8ca420b5730c313807effcc8d.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации свободы, демократию и права людей, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". В ходе своего выступления глава государства отметил, что работа платформы охватывает не только Россию, участниками ее проектов являются граждане более чем 150 стран, включая государства и Западной Европы, и Северной Америки. "Число зарубежных представителей вопреки, а может быть, и благодаря развязанной против нас информационной кампании растет. Они разделяют наши взгляды, сталкиваются с тем, что так называемые правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации и свободы, и демократию, и права, возможности человека, фактически игнорируют мнение общества", - заявил Путин.

https://1prime.ru/20250527/sotrudnichestvo-857961522.html

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, москва, владимир путин