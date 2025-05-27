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Запад превращает свободы людей в декорации, заявил Путин
Запад превращает свободы людей в декорации, заявил Путин - 27.05.2025, ПРАЙМ
Запад превращает свободы людей в декорации, заявил Путин
Правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации свободы, демократию и права людей, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T14:42+0300
2025-05-27T14:42+0300
2025-05-27T14:42+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации свободы, демократию и права людей, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". В ходе своего выступления глава государства отметил, что работа платформы охватывает не только Россию, участниками ее проектов являются граждане более чем 150 стран, включая государства и Западной Европы, и Северной Америки. "Число зарубежных представителей вопреки, а может быть, и благодаря развязанной против нас информационной кампании растет. Они разделяют наши взгляды, сталкиваются с тем, что так называемые правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации и свободы, и демократию, и права, возможности человека, фактически игнорируют мнение общества", - заявил Путин.
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запад, москва, владимир путин
Политика, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин
Запад превращает свободы людей в декорации, заявил Путин
Путин: правящие элиты на Западе превращают в декорации свободы и права людей
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации свободы, демократию и права людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". В ходе своего выступления глава государства отметил, что работа платформы охватывает не только Россию, участниками ее проектов являются граждане более чем 150 стран, включая государства и Западной Европы, и Северной Америки.
"Число зарубежных представителей вопреки, а может быть, и благодаря развязанной против нас информационной кампании растет. Они разделяют наши взгляды, сталкиваются с тем, что так называемые правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации и свободы, и демократию, и права, возможности человека, фактически игнорируют мнение общества", - заявил Путин.
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