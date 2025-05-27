https://1prime.ru/20250527/putin-857964983.html

Агросектор становится высокопроизводительным направлением, заявил Путин

Агросектор становится высокопроизводительным направлением, заявил Путин - 27.05.2025, ПРАЙМ

Агросектор становится высокопроизводительным направлением, заявил Путин

Агросектор в России становится высокопроизводительным и технологичным направлением, заявил президент России Владимир Путин. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T15:02+0300

2025-05-27T15:02+0300

2025-05-27T15:02+0300

экономика

россия

сельское хозяйство

владимир путин

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Агросектор в России становится высокопроизводительным и технологичным направлением, заявил президент России Владимир Путин. "Агросектор у нас становится высокопроизводительным, он становится высокотехнологичным и очень интересным направлением работы. Я рекомендую тоже не забывать про это", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

https://1prime.ru/20240707/agrosektor-849889055.html

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россия, сельское хозяйство, владимир путин