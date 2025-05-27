https://1prime.ru/20250527/putin-857964983.html
Агросектор становится высокопроизводительным направлением, заявил Путин
Агросектор становится высокопроизводительным направлением, заявил Путин - 27.05.2025, ПРАЙМ
Агросектор становится высокопроизводительным направлением, заявил Путин
Агросектор в России становится высокопроизводительным и технологичным направлением, заявил президент России Владимир Путин. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T15:02+0300
2025-05-27T15:02+0300
2025-05-27T15:02+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Агросектор в России становится высокопроизводительным и технологичным направлением, заявил президент России Владимир Путин. "Агросектор у нас становится высокопроизводительным, он становится высокотехнологичным и очень интересным направлением работы. Я рекомендую тоже не забывать про это", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
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россия, сельское хозяйство, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, Владимир Путин
Агросектор становится высокопроизводительным направлением, заявил Путин
Путин: агросектор в России становится высокопроизводительным направлением