Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Агросектор становится высокопроизводительным направлением, заявил Путин - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250527/putin-857964983.html
Агросектор становится высокопроизводительным направлением, заявил Путин
Агросектор становится высокопроизводительным направлением, заявил Путин - 27.05.2025, ПРАЙМ
Агросектор становится высокопроизводительным направлением, заявил Путин
Агросектор в России становится высокопроизводительным и технологичным направлением, заявил президент России Владимир Путин. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T15:02+0300
2025-05-27T15:02+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/15/857775962_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_6421bec1544f66e63ce85a1ad3012c82.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Агросектор в России становится высокопроизводительным и технологичным направлением, заявил президент России Владимир Путин. "Агросектор у нас становится высокопроизводительным, он становится высокотехнологичным и очень интересным направлением работы. Я рекомендую тоже не забывать про это", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
https://1prime.ru/20240707/agrosektor-849889055.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/15/857775962_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_c8235c63e3355ecc21fce83936e59d81.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сельское хозяйство, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, Владимир Путин
15:02 27.05.2025
 
Агросектор становится высокопроизводительным направлением, заявил Путин

Путин: агросектор в России становится высокопроизводительным направлением

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Агросектор в России становится высокопроизводительным и технологичным направлением, заявил президент России Владимир Путин.
"Агросектор у нас становится высокопроизводительным, он становится высокотехнологичным и очень интересным направлением работы. Я рекомендую тоже не забывать про это", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Уборка урожая пшеницы. - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
Кабмин одобрил доклад о реализации госпрограммы развития агросектора
7 июля 2024, 13:06
 
ЭкономикаРОССИЯСельское хозяйствоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала