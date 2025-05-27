https://1prime.ru/20250527/putin-857965125.html

Путин заявил, что Россия имеет хорошие заделы в робототехнике

Путин заявил, что Россия имеет хорошие заделы в робототехнике - 27.05.2025, ПРАЙМ

Путин заявил, что Россия имеет хорошие заделы в робототехнике

Россия имеет хорошие заделы в робототехнике, но нужно еще многое сделать в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T15:03+0300

2025-05-27T15:03+0300

2025-05-27T15:03+0300

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия имеет хорошие заделы в робототехнике, но нужно еще многое сделать в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это (робототехника - ред.) здесь - огромное поле для работы, потому что у нас: а) есть хорошие заделы, б) еще очень много нужно сделать для того, чтобы достичь технологического и технического хотя бы равенства с некоторыми странами, которые ушли, надо признать это, гораздо дальше, чем мы по этому очень перспективному направлению. Но база есть у нас, очень хорошая база", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

https://1prime.ru/20250527/putin-857964983.html

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россия, владимир путин, технологии