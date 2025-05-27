https://1prime.ru/20250527/putin-857965125.html
Путин заявил, что Россия имеет хорошие заделы в робототехнике
Путин заявил, что Россия имеет хорошие заделы в робототехнике - 27.05.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что Россия имеет хорошие заделы в робототехнике
Россия имеет хорошие заделы в робототехнике, но нужно еще многое сделать в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T15:03+0300
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2025-05-27T15:03+0300
россия
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технологии
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия имеет хорошие заделы в робототехнике, но нужно еще многое сделать в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это (робототехника - ред.) здесь - огромное поле для работы, потому что у нас: а) есть хорошие заделы, б) еще очень много нужно сделать для того, чтобы достичь технологического и технического хотя бы равенства с некоторыми странами, которые ушли, надо признать это, гораздо дальше, чем мы по этому очень перспективному направлению. Но база есть у нас, очень хорошая база", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
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россия, владимир путин, технологии
РОССИЯ, Владимир Путин, Технологии
Путин заявил, что Россия имеет хорошие заделы в робототехнике
Путин: Россия имеет хорошие заделы в робототехнике, но нужно еще многое сделать
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия имеет хорошие заделы в робототехнике, но нужно еще многое сделать в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это (робототехника - ред.) здесь - огромное поле для работы, потому что у нас: а) есть хорошие заделы, б) еще очень много нужно сделать для того, чтобы достичь технологического и технического хотя бы равенства с некоторыми странами, которые ушли, надо признать это, гораздо дальше, чем мы по этому очень перспективному направлению. Но база есть у нас, очень хорошая база", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Агросектор становится высокопроизводительным направлением, заявил Путин