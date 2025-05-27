https://1prime.ru/20250527/putin-857966056.html
Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян
Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян - 27.05.2025, ПРАЙМ
Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян
Президент РФ Владимир Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян в ситуации, в которой сейчас находится Россия. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T15:16+0300
2025-05-27T15:16+0300
2025-05-27T15:16+0300
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общество
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян в ситуации, в которой сейчас находится Россия. "И это чрезвычайно важные вещи, много раз об этом говорил, потому что самая главная ситуация, в которой находимся мы, находится страна, - это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".
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россия, общество , владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян
Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян в текущей в РФ ситуации
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян в ситуации, в которой сейчас находится Россия.
"И это чрезвычайно важные вещи, много раз об этом говорил, потому что самая главная ситуация, в которой находимся мы, находится страна, - это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".
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