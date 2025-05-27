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"На шаг впереди". Путин оценил возможности "Госуслуг" - 27.05.2025, ПРАЙМ
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"На шаг впереди". Путин оценил возможности "Госуслуг"
"На шаг впереди". Путин оценил возможности "Госуслуг" - 27.05.2025, ПРАЙМ
"На шаг впереди". Путин оценил возможности "Госуслуг"
Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможности сервиса "Госуслуги", заявил, что в этом направлении Россия на шаг впереди многих стран мира. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T15:55+0300
2025-05-27T15:58+0300
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможности сервиса "Госуслуги", заявил, что в этом направлении Россия на шаг впереди многих стран мира. "Направление чрезвычайно важное. И, более того, с гордостью можем отметить, что мы здесь на шаг впереди многих других стран мира, многих других наших конкурентов, здесь надо отдать должное тем направлениям деятельности, тем нашим коллегам в правительстве, которые этим занимаются", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".По словам российского лидера, платформа "Госуслуги" должна создавать возможности для естественного общения людей, а не переводить все в цифру, превращая общество в киборгов.Глава государства также отметил, что платформа "Россия - страна возможностей" состоялась и работает эффективно. Кроме того, проекты платформы "Россия - страна возможностей" будут обеспечены финансированием, начатая работа будет продолжаться.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин
15:55 27.05.2025 (обновлено: 15:58 27.05.2025)
 
"На шаг впереди". Путин оценил возможности "Госуслуг"

Путин о "Госуслугах": в этом направлении Россия на шаг впереди многих стран мира

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможности сервиса "Госуслуги", заявил, что в этом направлении Россия на шаг впереди многих стран мира.
"Направление чрезвычайно важное. И, более того, с гордостью можем отметить, что мы здесь на шаг впереди многих других стран мира, многих других наших конкурентов, здесь надо отдать должное тем направлениям деятельности, тем нашим коллегам в правительстве, которые этим занимаются", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
По словам российского лидера, платформа "Госуслуги" должна создавать возможности для естественного общения людей, а не переводить все в цифру, превращая общество в киборгов.
Глава государства также отметил, что платформа "Россия - страна возможностей" состоялась и работает эффективно. Кроме того, проекты платформы "Россия - страна возможностей" будут обеспечены финансированием, начатая работа будет продолжаться.
Мобильное приложение Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025Мобильное приложение Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
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