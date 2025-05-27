https://1prime.ru/20250527/putin-857967213.html

"На шаг впереди". Путин оценил возможности "Госуслуг"

"На шаг впереди". Путин оценил возможности "Госуслуг" - 27.05.2025, ПРАЙМ

"На шаг впереди". Путин оценил возможности "Госуслуг"

Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможности сервиса "Госуслуги", заявил, что в этом направлении Россия на шаг впереди многих стран мира. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T15:55+0300

2025-05-27T15:55+0300

2025-05-27T15:58+0300

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможности сервиса "Госуслуги", заявил, что в этом направлении Россия на шаг впереди многих стран мира. "Направление чрезвычайно важное. И, более того, с гордостью можем отметить, что мы здесь на шаг впереди многих других стран мира, многих других наших конкурентов, здесь надо отдать должное тем направлениям деятельности, тем нашим коллегам в правительстве, которые этим занимаются", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".По словам российского лидера, платформа "Госуслуги" должна создавать возможности для естественного общения людей, а не переводить все в цифру, превращая общество в киборгов.Глава государства также отметил, что платформа "Россия - страна возможностей" состоялась и работает эффективно. Кроме того, проекты платформы "Россия - страна возможностей" будут обеспечены финансированием, начатая работа будет продолжаться.

https://1prime.ru/20250523/gosuslugi-857868283.html

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технологии, россия, владимир путин