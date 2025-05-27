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"Будет подавлена": в Германии спрогнозировали исход украинской ПВО

"Будет подавлена": в Германии спрогнозировали исход украинской ПВО - 27.05.2025, ПРАЙМ

"Будет подавлена": в Германии спрогнозировали исход украинской ПВО

Немецкое издание Berliner Zeitung сообщило о возможном скором истощении украинской системы противовоздушной обороны под натиском российских атак. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:35+0300

2025-05-27T13:35+0300

2025-05-27T13:35+0300

вооружения

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Немецкое издание Berliner Zeitung сообщило о возможном скором истощении украинской системы противовоздушной обороны под натиском российских атак."Украинская ПВО достигает предела своих возможностей. Если русские будут атаковать несколько дней без перерыва, система будет подавлена", — приводит газета слова военного эксперта австрийских вооруженных сил, полковника Маркуса Рейснера.Рейснер охарактеризовал текущую ситуацию в Киеве как критически важную, добавив, что Украина находится на переломном этапе. Эксперт также отметил примечательную тактику России. По его мнению, Москва усилила давление на стратегическом уровне, и это "дает результаты".Во вторник Министерство обороны России заявило о наращивании ударов по военным объектам на Украине в ответ на участившиеся с 20 мая массированные атаки ВСУ на гражданские объекты.

https://1prime.ru/20250527/rossiya-857949066.html

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россия, украина, всу, пво, минобороны рф