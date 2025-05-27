https://1prime.ru/20250527/rossijane-857944982.html

Россияне назвали самые распространенные причины для штрафов на работе

Россияне назвали самые распространенные причины для штрафов на работе - 27.05.2025, ПРАЙМ

Россияне назвали самые распространенные причины для штрафов на работе

Наиболее распространенными поводами для штрафования россиян на работе являются нарушения рабочего режима, как опоздания, неявка, отклонение от графика, техники... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T07:33+0300

2025-05-27T07:33+0300

2025-05-27T07:33+0300

общество

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Наиболее распространенными поводами для штрафования россиян на работе являются нарушения рабочего режима, как опоздания, неявка, отклонение от графика, техники безопасности и ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Среди самых распространенных нарушений - нарушение рабочего режима (57%), среди которых опоздания, неявка, отсутствие на рабочем месте, отклонение от графика и т.п. На втором месте стоит ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей (40%). За нарушение техники безопасности взыскания предусмотрены у 23% сотрудников, как и случаев недостачи", - говорится в данных. По данным опроса, штрафы за несоответствующее обращение с клиентами получали 14% респондентов, а за несоблюдение дресс-кода - 13%. Использование ненормативной лексики фиксируется как нарушение у 8% сотрудников, а у 6% - несоблюдение гигиенических требований. Всего же система штрафов действовала на рабочих местах 42% россиян. Половина (49%) участников опроса получали штраф хотя бы раз в жизни. Большинство респондентов (57%) штрафовали на сумму менее 1 тысячи рублей, 40% участников опроса - на 1-3 тысячи рублей. Взыскание 3-5 тысяч рублей происходило в 23% случаев, такая же доля россиян получала штрафы в размере более 5 тысяч рублей. "Система штрафов является неправомерной и может привести к серьезным последствиям для компании. В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса, работодатели могут применять только три вида дисциплинарных взысканий - замечание, выговор и увольнение - при условии, что работник не исполнил свои обязанности или выполнил их ненадлежащим образом", - прокомментировал результаты исследования заместитель генерального директора сервиса Александр Ветерков. В исследовании, которое проводилось с 12 по 14 мая, поучаствовали более 3,5 тысяч человек из всех регионов России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес