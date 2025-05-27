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"Продолжает расти": на Западе признали, что недооценили военную мощь России
"Продолжает расти": на Западе признали, что недооценили военную мощь России - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Продолжает расти": на Западе признали, что недооценили военную мощь России
Западные прогнозы о неспособности России обеспечить потребности своего военно-промышленного комплекса оказались несостоятельными, сообщает издание Military... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T09:44+0300
2025-05-27T09:44+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Западные прогнозы о неспособности России обеспечить потребности своего военно-промышленного комплекса оказались несостоятельными, сообщает издание Military Watch Magazine."Несмотря на значительный оптимизм западных аналитиков в 2022 году относительно того, что российская промышленность не справится с военными производственными потребностями <...>, сообщения о значительных успехах в расширении производства начали появляться в следующем году и с тех пор продолжают расти", — говорится в материале.Издание также уделяет внимание эффективности российских ударов по объектам ПВО на территории Украины, отмечая при этом дефицит аналогичных систем у западных стран. В статье подчеркивается, что Москва стремительно увеличивает выпуск ракет и беспилотников, в том числе и для повышения оборонного потенциала на фоне растущей напряжённости с НАТО и наращивания военного присутствия альянса вблизи российских границ.В апреле президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии акцентировал внимание на необходимости ускоренной разработки и внедрения новых видов вооружений, включая беспилотные системы и лазерные комплексы. Он подчеркнул, что уже создаются условия для быстрого вывода перспективных разработок на серийное производство.На фоне нарастающей активности альянса вблизи российских рубежей все чаще звучат заявления о возможном прямом столкновении между НАТО и Россией. В Москве обращают внимание на то, что военный блок под предлогом "сдерживания" развивает инфраструктуру у границ России. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается атаковать страны НАТО, и в подобных обвинениях отсутствует логика. По его мнению, западные политики используют образ "внешнего врага", чтобы отвлечь граждан от внутренних трудностей.
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запад, россия, владимир путин, украина, нато
Вооружения, ЗАПАД, РОССИЯ, Владимир Путин, УКРАИНА, НАТО
"Продолжает расти": на Западе признали, что недооценили военную мощь России
MWM: аналитики в 2022 году ошиблись в оценке военной мощи России
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
Западные прогнозы о неспособности России обеспечить потребности своего военно-промышленного комплекса оказались несостоятельными, сообщает издание Military Watch Magazine
.
"Несмотря на значительный оптимизм западных аналитиков в 2022 году относительно того, что российская промышленность не справится с военными производственными потребностями <...>, сообщения о значительных успехах в расширении производства начали появляться в следующем году и с тех пор продолжают расти", — говорится в материале.
Издание также уделяет внимание эффективности российских ударов по объектам ПВО на территории Украины, отмечая при этом дефицит аналогичных систем у западных стран. В статье подчеркивается, что Москва стремительно увеличивает выпуск ракет и беспилотников, в том числе и для повышения оборонного потенциала на фоне растущей напряжённости с НАТО и наращивания военного присутствия альянса вблизи российских границ.
В апреле президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии акцентировал внимание на необходимости ускоренной разработки и внедрения новых видов вооружений, включая беспилотные системы и лазерные комплексы. Он подчеркнул, что уже создаются условия для быстрого вывода перспективных разработок на серийное производство.
На фоне нарастающей активности альянса вблизи российских рубежей все чаще звучат заявления о возможном прямом столкновении между НАТО и Россией. В Москве обращают внимание на то, что военный блок под предлогом "сдерживания" развивает инфраструктуру у границ России. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается атаковать страны НАТО, и в подобных обвинениях отсутствует логика. По его мнению, западные политики используют образ "внешнего врага", чтобы отвлечь граждан от внутренних трудностей.
"Просто просчитались": на Западе сделали заявление о конфликте с Россией