https://1prime.ru/20250527/rossiya-857949066.html

"Продолжает расти": на Западе признали, что недооценили военную мощь России

"Продолжает расти": на Западе признали, что недооценили военную мощь России - 27.05.2025, ПРАЙМ

"Продолжает расти": на Западе признали, что недооценили военную мощь России

Западные прогнозы о неспособности России обеспечить потребности своего военно-промышленного комплекса оказались несостоятельными, сообщает издание Military... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T09:44+0300

2025-05-27T09:44+0300

2025-05-27T10:03+0300

вооружения

запад

россия

владимир путин

украина

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852978978_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_047edb56ba1b98a45874ea3f910e39d5.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Западные прогнозы о неспособности России обеспечить потребности своего военно-промышленного комплекса оказались несостоятельными, сообщает издание Military Watch Magazine."Несмотря на значительный оптимизм западных аналитиков в 2022 году относительно того, что российская промышленность не справится с военными производственными потребностями <...>, сообщения о значительных успехах в расширении производства начали появляться в следующем году и с тех пор продолжают расти", — говорится в материале.Издание также уделяет внимание эффективности российских ударов по объектам ПВО на территории Украины, отмечая при этом дефицит аналогичных систем у западных стран. В статье подчеркивается, что Москва стремительно увеличивает выпуск ракет и беспилотников, в том числе и для повышения оборонного потенциала на фоне растущей напряжённости с НАТО и наращивания военного присутствия альянса вблизи российских границ.В апреле президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии акцентировал внимание на необходимости ускоренной разработки и внедрения новых видов вооружений, включая беспилотные системы и лазерные комплексы. Он подчеркнул, что уже создаются условия для быстрого вывода перспективных разработок на серийное производство.На фоне нарастающей активности альянса вблизи российских рубежей все чаще звучат заявления о возможном прямом столкновении между НАТО и Россией. В Москве обращают внимание на то, что военный блок под предлогом "сдерживания" развивает инфраструктуру у границ России. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается атаковать страны НАТО, и в подобных обвинениях отсутствует логика. По его мнению, западные политики используют образ "внешнего врага", чтобы отвлечь граждан от внутренних трудностей.

https://1prime.ru/20250527/konflikt-857946590.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, россия, владимир путин, украина, нато