https://1prime.ru/20250527/rossiya-857965400.html
Путин назвал суверенитет условием существования России
Путин назвал суверенитет условием существования России - 27.05.2025, ПРАЙМ
Путин назвал суверенитет условием существования России
Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T15:06+0300
2025-05-27T15:06+0300
2025-05-27T15:08+0300
политика
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия не сможет существовать вообще, если не будет суверенной. Для этого нужно поддерживать пассионарность внутри общества - это чрезвычайно важно. Конечно, это зависит от педагогов", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.
https://1prime.ru/20250527/putin-857965125.html
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Путин на заседании набсовета "Россия – страна возможностей"
Более 25 млн человек приняли участие в различных программах платформы "Россия - страна возможностей", заявил Путин. Сегодня в Кремле президент проводит заседание набсовета этой организации.
2025-05-27T15:06+0300
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россия, общество , владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
Путин назвал суверенитет условием существования России
Путин: Россия не сможет существовать, если не будет суверенной
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия не сможет существовать вообще, если не будет суверенной. Для этого нужно поддерживать пассионарность внутри общества - это чрезвычайно важно. Конечно, это зависит от педагогов", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.
Путин заявил, что Россия имеет хорошие заделы в робототехнике