https://1prime.ru/20250527/rossiya-857965400.html

Путин назвал суверенитет условием существования России

Путин назвал суверенитет условием существования России - 27.05.2025, ПРАЙМ

Путин назвал суверенитет условием существования России

Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T15:06+0300

2025-05-27T15:06+0300

2025-05-27T15:08+0300

политика

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия не сможет существовать вообще, если не будет суверенной. Для этого нужно поддерживать пассионарность внутри общества - это чрезвычайно важно. Конечно, это зависит от педагогов", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.

https://1prime.ru/20250527/putin-857965125.html

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Путин на заседании набсовета "Россия – страна возможностей" Более 25 млн человек приняли участие в различных программах платформы "Россия - страна возможностей", заявил Путин. Сегодня в Кремле президент проводит заседание набсовета этой организации. 2025-05-27T15:06+0300 true PT0M42S

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , владимир путин