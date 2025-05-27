https://1prime.ru/20250527/rossiya-857976685.html

"Знают, что делают". Советник Пентагона признал неудобные факты о России

"Знают, что делают". Советник Пентагона признал неудобные факты о России - 27.05.2025, ПРАЙМ

"Знают, что делают". Советник Пентагона признал неудобные факты о России

Российская Федерация, в отличие от Запада, оцень сплочена ие граждане, в отличие от граждан Европы, сплочены и знают, что делают. Такое мнение на своей странице | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T23:33+0300

2025-05-27T23:33+0300

2025-05-27T23:35+0300

политика

россия

россияне

интересы

мнение

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/82913/43/829134333_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_850b29b18c1614060ad91d6a4cad4d5f.jpg

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российская Федерация, в отличие от Запада, оцень сплочена ие граждане, в отличие от граждан Европы, сплочены и знают, что делают. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор .Он подчеркнул, что "Россия - очень сплоченная страна" и на сегодняшний день является полной противоположностью Западу.По словам Макгрегора, кто бы что ни думал о россиянах, "они знают, что делают, они знают, каковы их интересы, а мы — нет!"Президент РФ Владимир Путин, которого полностью поддерживает население страны, занял выгодную позицию и, как считает Макгрегор, ему следует просто набраться терпения и продолжать движение вперед.

https://1prime.ru/20250527/tramp-857972733.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, россияне, интересы, мнение, запад