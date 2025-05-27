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"Знают, что делают". Советник Пентагона признал неудобные факты о России - 27.05.2025, ПРАЙМ
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"Знают, что делают". Советник Пентагона признал неудобные факты о России
"Знают, что делают". Советник Пентагона признал неудобные факты о России - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Знают, что делают". Советник Пентагона признал неудобные факты о России
Российская Федерация, в отличие от Запада, оцень сплочена ие граждане, в отличие от граждан Европы, сплочены и знают, что делают. Такое мнение на своей странице | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T23:33+0300
2025-05-27T23:35+0300
политика
россия
россияне
интересы
мнение
запад
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российская Федерация, в отличие от Запада, оцень сплочена ие граждане, в отличие от граждан Европы, сплочены и знают, что делают. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор .Он подчеркнул, что "Россия - очень сплоченная страна" и на сегодняшний день является полной противоположностью Западу.По словам Макгрегора, кто бы что ни думал о россиянах, "они знают, что делают, они знают, каковы их интересы, а мы — нет!"Президент РФ Владимир Путин, которого полностью поддерживает население страны, занял выгодную позицию и, как считает Макгрегор, ему следует просто набраться терпения и продолжать движение вперед.
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россия, россияне, интересы, мнение, запад
Политика, РОССИЯ, россияне, интересы, мнение, ЗАПАД
23:33 27.05.2025 (обновлено: 23:35 27.05.2025)
 
"Знают, что делают". Советник Пентагона признал неудобные факты о России

Полковник Макгрегор: россияне очень сплочены и знают, что делают, а Запад - нет

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк%Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
%Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российская Федерация, в отличие от Запада, оцень сплочена ие граждане, в отличие от граждан Европы, сплочены и знают, что делают. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор .
Он подчеркнул, что "Россия - очень сплоченная страна" и на сегодняшний день является полной противоположностью Западу.
По словам Макгрегора, кто бы что ни думал о россиянах, "они знают, что делают, они знают, каковы их интересы, а мы — нет!"
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Трамп высказал угрозы в адрес России
Вчера, 19:15
Президент РФ Владимир Путин, которого полностью поддерживает население страны, занял выгодную позицию и, как считает Макгрегор, ему следует просто набраться терпения и продолжать движение вперед.
 
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