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Курс рубля к юаню незначительно колеблется на Московской бирже

Курс рубля к юаню незначительно колеблется на Московской бирже - 27.05.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню незначительно колеблется на Московской бирже

Курс рубля во вторник незначительно колеблется по отношению к юаню, китайская валюта держится около 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:17+0300

2025-05-27T13:17+0300

2025-05-27T13:17+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник незначительно колеблется по отношению к юаню, китайская валюта держится около 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.05 мск почти не меняется около закрытия понедельника - 11,09 рубля, дневной диапазон составляет 11,07-11,12 рубля. С одной стороны, основной фактор давления на рубль - ухудшающиеся внешнеполитические ожидания, рассуждает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом поддерживающим фактором для рубля является приближение пика налоговых выплат, приходящегося на 28 мая, что способствует росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. В текущей ситуации ожидаем, что курс юаня на Мосбирже продолжит движение в нижней половине диапазона 11–11,5 рубля", - добавляет он. На валютном рынке тенденции разнонаправленные, считает и Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Официальный курс доллара ниже 80 рублей. В то же время пара "юань-рубль" даже не предприняла попытки штурма поддержки 11 и откатилась к 11,1", - заключает он.

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рынок, псб, мосбиржа