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Рубль слегка снижается к юаню на Московской бирже во вторник

Рубль слегка снижается к юаню на Московской бирже во вторник - 27.05.2025, ПРАЙМ

Рубль слегка снижается к юаню на Московской бирже во вторник

Курс рубля во вторник немного снижается против юаня на Московской бирже во вторник, курс поднялся выше уровня 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T16:33+0300

2025-05-27T16:33+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник немного снижается против юаня на Московской бирже во вторник, курс поднялся выше уровня 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.22 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 11,12 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,07-11,14 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,28 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,219 против 7,204 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,2%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,83 рубля. РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ Юань во вторник на Мосбирже прибавляет к рублю, пытаясь закрепиться выше отметки 11,1 рубля, но оставаясь, впрочем, в узком коридоре. "Сегодня последний день для продажи иностранной валюты в режиме "расчеты завтра", чтобы вырученные рубли поступили в среду для уплаты экспортерами налогов. Таким образом, этот фактор поддержки рубля уже до конца сессии исчерпает себя. К тому же, несмотря на период фискальных платежей, рубль не сумел показать устойчивого укрепления. Это может свидетельствовать о том, что предложение иностранной валюты, не связанное с налогами экспортеров, сокращается из-за сильного снижения нефтяных цен в предыдущие месяцы", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,25% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,13% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.24 мск снижалась на 0,8%, до 63,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,3%, до 99,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Изменения в позитивную сторону в геополитической ситуации не произошло, однако судя по устойчивости внутреннего валютного и долгового рынков, инвесторы все же сохраняют надежды на дальнейший прогресс в геополитическом урегулировании, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". "Полагаем, что в ближайшее время рубль будет пытаться сохранить позиции по курсу ниже 80 за доллар, так как ранее данный уровень достаточно долго выступал уровнем сопротивления для российского валюты. В целом, если не будет геополитических потрясений или, наоборот, позитивных движений в процессе урегулирования, то в летний период ожидаем торги в диапазоне 78-84 рубля за доллар", - добавляет он. Ближайшей целью отскока курса юаня на Мосбирже является отметка 11,24 рубля, достигнутая им в прошлый вторник и являющаяся максимумом с 12 мая, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

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рынок, торги, сша, юрий кравченко, "бкс мир инвестиций"