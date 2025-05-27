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СМИ сообщили об осложнении процесса формирования правительства Румынии
СМИ сообщили об осложнении процесса формирования правительства Румынии - 27.05.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили об осложнении процесса формирования правительства Румынии
Социал-демократическая партия Румынии (PSD) выдвинула жесткие условия для участия в переговорах по формированию правительства, сообщает бухарестский телеканал... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T22:57+0300
2025-05-27T22:57+0300
2025-05-27T22:58+0300
политика
румыния
правительство
сложности
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КИШИНЕВ, 27 мая - ПРАЙМ. Социал-демократическая партия Румынии (PSD) выдвинула жесткие условия для участия в переговорах по формированию правительства, сообщает бухарестский телеканал Digi24. Во вторник новый президент Румынии Никушор Дан дал старт переговорам по формированию нового кабинета министров с участием четырех проевропейских партий - PSD, "Союз спасения Румынии (USR), Национал-либеральная партия (PNL) и "Демократический союз венгров" Румынии (UDMR). "PSD (86 мест в палате депутатов и 37 - в сенате, это делает ее крупнейшей фракцией - ред.) установила новые "красные линии" для участия в правительственной коалиции, потребовав сохранения руководства палатой депутатов и получения контроля над одной из спецслужб, и рассматривает возможность выдвижения технократа на пост премьер-министра вместо кандидатуры Илие Боложана (PNL)", - отмечается в публикации на сайте телеканала. За несколько дней до своей инаугурации Дан заявлял, что его основным кандидатом на пост премьер-министра является Боложан, который до 26 мая временно исполнял обязанности президента Румынии (сейчас он вернулся к управлению сенатом). Как сообщает Digi24, социал-демократы намерены использовать аргумент о том, что являются крупнейшей партией в парламенте страны и не должны отказываться от претензий на пост главы правительства. При этом они отмечают, что Боложан представляет лишь третью по величине партию в парламенте. В декабре 2024 года PSD уже выходила из коалиционных переговоров из-за разногласий по бюджетным вопросам с проевропейскими партнерами. Для формирования стабильного правительства коалиции необходимы голоса минимум 235 депутатов из 467. Румыния сталкивается с растущим давлением по принятию достоверного плана фискальных реформ для сокращения дефицита бюджета 2024 года в размере 9,3% ВВП. Социал-демократы не исключают возможности остаться в оппозиции, что дало бы им рычаги влияния на формирование мажоритарного или миноритарного правительства. Ранее вторая по величине фракция в парламенте Румынии (всего 92 мандата) "Альянс за объединение румын" (AUR) бойкотировала инаугурацию Дана, что подчеркивает продолжающееся напряжение в румынской политике и усиливающееся противостояние между проевропейскими силами и оппозиционных евроскептиков. Лидер партии Джордже Симион проиграл во втором туре президентских выборов 18 мая, набрав 46,4% голосов против 53,6% у Дана. Румыния сталкивается с растущим давлением по принятию достоверного плана фискальных реформ для сокращения дефицита бюджета 2024 года в размере 9,3% ВВП. Социал-демократы не исключают возможности остаться в оппозиции, что дало бы им рычаги влияния на формирование мажоритарного или миноритарного правительства.
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румыния, правительство, сложности
Политика, РУМЫНИЯ, правительство, сложности
СМИ сообщили об осложнении процесса формирования правительства Румынии
Digi24: в переговорах по формированию правительства Румынии возникли сложности
КИШИНЕВ, 27 мая - ПРАЙМ. Социал-демократическая партия Румынии (PSD) выдвинула жесткие условия для участия в переговорах по формированию правительства, сообщает бухарестский телеканал Digi24.
Во вторник новый президент Румынии Никушор Дан дал старт переговорам по формированию нового кабинета министров с участием четырех проевропейских партий - PSD, "Союз спасения Румынии (USR), Национал-либеральная партия (PNL) и "Демократический союз венгров" Румынии (UDMR).
"PSD (86 мест в палате депутатов и 37 - в сенате, это делает ее крупнейшей фракцией - ред.) установила новые "красные линии" для участия в правительственной коалиции, потребовав сохранения руководства палатой депутатов и получения контроля над одной из спецслужб, и рассматривает возможность выдвижения технократа на пост премьер-министра вместо кандидатуры Илие Боложана (PNL)", - отмечается в публикации на сайте телеканала.
За несколько дней до своей инаугурации Дан заявлял, что его основным кандидатом на пост премьер-министра является Боложан, который до 26 мая временно исполнял обязанности президента Румынии (сейчас он вернулся к управлению сенатом).
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Как сообщает Digi24, социал-демократы намерены использовать аргумент о том, что являются крупнейшей партией в парламенте страны и не должны отказываться от претензий на пост главы правительства. При этом они отмечают, что Боложан представляет лишь третью по величине партию в парламенте.
В декабре 2024 года PSD уже выходила из коалиционных переговоров из-за разногласий по бюджетным вопросам с проевропейскими партнерами. Для формирования стабильного правительства коалиции необходимы голоса минимум 235 депутатов из 467.
Румыния сталкивается с растущим давлением по принятию достоверного плана фискальных реформ для сокращения дефицита бюджета 2024 года в размере 9,3% ВВП. Социал-демократы не исключают возможности остаться в оппозиции, что дало бы им рычаги влияния на формирование мажоритарного или миноритарного правительства.
Ранее вторая по величине фракция в парламенте Румынии (всего 92 мандата) "Альянс за объединение румын" (AUR) бойкотировала инаугурацию Дана, что подчеркивает продолжающееся напряжение в румынской политике и усиливающееся противостояние между проевропейскими силами и оппозиционных евроскептиков. Лидер партии Джордже Симион проиграл во втором туре президентских выборов 18 мая, набрав 46,4% голосов против 53,6% у Дана.
Румыния сталкивается с растущим давлением по принятию достоверного плана фискальных реформ для сокращения дефицита бюджета 2024 года в размере 9,3% ВВП. Социал-демократы не исключают возможности остаться в оппозиции, что дало бы им рычаги влияния на формирование мажоритарного или миноритарного правительства.