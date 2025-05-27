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Российский рынок акций прибавил около 1%

Российский рынок акций прибавил около 1% - 27.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций прибавил около 1%

Российский рынок акций смог удержаться в плюсе после утренней просадки ниже 2700 пунктов по главному индексу, усилил рост в ходе основной сессии вторника,... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T12:29+0300

2025-05-27T12:29+0300

2025-05-27T12:29+0300

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богдан зварич

алексей антонов

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций смог удержаться в плюсе после утренней просадки ниже 2700 пунктов по главному индексу, усилил рост в ходе основной сессии вторника, закрепляясь выше уровня 2700 пунктов, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.17 мск увеличивался на 1,01%, до 2727 пунктов, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,96%, до 1133,09 пункта. В частности, дорожают бумаги ПИКа (+4,1%), "Ростелекома" (+3,3%). Падают в цене бумаги "Полюса" (-0,7%), "Мосэнерго" (-0,4%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%). Прошедшая в СМИ информация о возможности рассмотрения США новых санкций против РФ оказала давление на российский рынок утром и способствовала уходу индекса Мосбиржи на новые локальные минимумы (2668 пунктов), полагает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом начавшаяся техническая коррекция рынка вверх в ближайшие сессии может продолжиться. Спекулятивно настроенные участники торгов могут продолжить фиксировать прибыль по коротким позициям, покупая российские акции, что позволит нашему рынку отыграть часть потерь последних сессий", - добавляет он. Падение рынка происходило на небольших объемах торгов - примерно на треть меньше среднедневного объема торгов последних месяцев, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Сегодня утром "медведи" попытались организовать шестой день безоткатного снижения, рынок выглядел локально перепроданным. Можно говорить о том, что цель распродаж была достигнута, и в отсутствие нового негатива агрессивные спекулянты стали покупать акции", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250526/aktsii-857937551.html

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рынок, торги, москва, богдан зварич, алексей антонов