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Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции - 27.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции

Российский рынок акций во второй половине торгов вторника демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции после длительного снижения, следует из данных торгов и | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T16:09+0300

2025-05-27T16:09+0300

2025-05-27T16:09+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций во второй половине торгов вторника демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции после длительного снижения, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.00 мск рос на 0,62% - до 2 716,57 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,23% - до 63,97 доллара за баррель. "Российский рынок акций демонстрирует попытку отскока… После шести дней безоткатного снижения и обновления минимальных уровней с апреля наблюдается попытка технического восстановления. До этого рынок слишком быстро и сильно скорректировался, поэтому даже в условиях негативного фона возможны локальные покупки за счет краткосрочной перепроданности", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". В целом отскок пока не выглядит устойчивым, поскольку фундаментальные риски остаются в силе: отсутствие прогресса в урегулировании украинского конфликта, жесткая денежно-кредитная политика, слабый спрос и корпоративные разочарования продолжают давить на настроения инвесторов, добавляет эксперт. Позитивом выступила информация американских СМИ о том, что, несмотря на рассмотрение президентом США возможности ужесточения антироссийских санкций, скорее всего, они не будут включать новые меры против банков, обсуждаются другие варианты, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Акции Iva Technologies практически не отреагировали на то, что один из основателей компании Николай Ивенев, сыгравший важную роль в ее превращении из стартапа в публичную технологическую компанию, покинул совет директоров. Преемственность в руководстве компании сохранится, Ивенев не занимался операционным управлением, и как владелец 22,3% продолжит влиять на стратегические решения", - заметил Сергей Суверов из УК "Арикапитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Акции "ПИКа" (+3,27%), ГК "Самолет"(3,09%) и других девелоперов могут дорожать в ожидании предложения правительства по расширению программ льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет. На прошлой неделе президент РФ поручил разработать и предоставить такое предложение до 15 июня. Это позволит застройщикам увеличить объемы продаж", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Заметно дорожают акции Московского кредитного банка (+4,97%), VK (+4,80%), "Ростелекома" (+3,69%), расписки Ozon (+2,67%). Единоличным лидером падения первой половины дня является преф "Башнефти" (-5,46%). На фоне рекомендации совета директоров по выплате дивидендов бумаги потеряли более 5% с начала торгов, отмечает Магомедов. Сильно дешевеют акции "СПБ Биржи" (-4,00%), "Мосэнерго" (-3,57%), "ОВК" (-1,49%), "Алросы" (-1,24%), "ТГК-1" (-1,24%). ПРОГНОЗЫ При отсутствии значимых негативных геополитических новостей ожидается закрытие рынка в "зеленой" зоне, прогнозирует Магомедов. Если не появится нового негатива, связанного с геополитикой, индекс Мосбиржи способен продолжить развивать коррекционный отскок с ближайшей целью в области 2750–2790 пунктов, заключает Бабин.

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рынок, торги, москва, сша, мосбиржа