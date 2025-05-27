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Переговоры ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций провалились

Переговоры ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций провалились - 27.05.2025, ПРАЙМ

Переговоры ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций провалились

Переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом санкций против России провалились, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний отчет | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T08:19+0300

2025-05-27T08:19+0300

2025-05-27T08:19+0300

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БЕРЛИН, 27 мая - ПРАЙМ. Переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом санкций против России провалились, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний отчет МИД ФРГ, оказавшийся в ее распоряжении. "Переговоры с США о совместной борьбе с обходом санкций Москвой провалились. Об этом свидетельствует внутренний отчет министерства иностранных дел о заседании Совета ЕС по иностранным делам, состоявшемся 20 мая в Брюсселе. Согласно конфиденциальному документу, спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан жалуется на полный разрыв трансатлантической координации в вопросе обхода санкций. В результате "никакого совместного взаимодействия" больше не происходит", - пишет газета. Уточняется, что даже сотрудничество в рамках G7 "утратило импульс" в этом направлении. "Как при таких условиях европейцы и американцы смогут договориться о новом пакете санкций - неясно", - добавляет издание. Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.

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