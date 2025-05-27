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Переговоры ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций провалились - 27.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Переговоры ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций провалились
Переговоры ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций провалились - 27.05.2025, ПРАЙМ
Переговоры ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций провалились
Переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом санкций против России провалились, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний отчет | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T08:19+0300
2025-05-27T08:19+0300
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БЕРЛИН, 27 мая - ПРАЙМ. Переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом санкций против России провалились, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний отчет МИД ФРГ, оказавшийся в ее распоряжении. "Переговоры с США о совместной борьбе с обходом санкций Москвой провалились. Об этом свидетельствует внутренний отчет министерства иностранных дел о заседании Совета ЕС по иностранным делам, состоявшемся 20 мая в Брюсселе. Согласно конфиденциальному документу, спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан жалуется на полный разрыв трансатлантической координации в вопросе обхода санкций. В результате "никакого совместного взаимодействия" больше не происходит", - пишет газета. Уточняется, что даже сотрудничество в рамках G7 "утратило импульс" в этом направлении. "Как при таких условиях европейцы и американцы смогут договориться о новом пакете санкций - неясно", - добавляет издание. Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.
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россия, сша, ес, германия, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, США, ЕС, ГЕРМАНИЯ, санкции против РФ
08:19 27.05.2025
 
Переговоры ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций провалились

Süddeutsche Zeitung: переговоры ЕС и США по борьбе с обходом санкций против РФ провалились

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 27 мая - ПРАЙМ. Переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом санкций против России провалились, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний отчет МИД ФРГ, оказавшийся в ее распоряжении.
"Переговоры с США о совместной борьбе с обходом санкций Москвой провалились. Об этом свидетельствует внутренний отчет министерства иностранных дел о заседании Совета ЕС по иностранным делам, состоявшемся 20 мая в Брюсселе. Согласно конфиденциальному документу, спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан жалуется на полный разрыв трансатлантической координации в вопросе обхода санкций. В результате "никакого совместного взаимодействия" больше не происходит", - пишет газета.
Уточняется, что даже сотрудничество в рамках G7 "утратило импульс" в этом направлении.
"Как при таких условиях европейцы и американцы смогут договориться о новом пакете санкций - неясно", - добавляет издание.
Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.
#Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
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ЭкономикаРОССИЯСШАЕСГЕРМАНИЯсанкции против РФ
 
 
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