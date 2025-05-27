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Сбербанк готов принять участие в эксперименте по сделкам с криптовалютами

Сбербанк готов принять участие в эксперименте по сделкам с криптовалютами - 27.05.2025, ПРАЙМ

Сбербанк готов принять участие в эксперименте по сделкам с криптовалютами

Сбербанк готов принять участие в эксперименте по допуску ограниченного круга инвесторов к сделкам с криптовалютами, заявил журналистам директор департамента... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T09:06+0300

2025-05-27T09:06+0300

2025-05-27T09:06+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Сбербанк готов принять участие в эксперименте по допуску ограниченного круга инвесторов к сделкам с криптовалютами, заявил журналистам директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля. "Банк России сделал важный шаг, объявив о развитии экспериментальных правовых режимов для сделок с криптовалютами. Мы ожидаем появления правовой "песочницы" - аналога регулируемой криптоплощадки, где суперквалифицированным инвесторам разрешат операции непосредственно с криптовалютами. Сбербанк там будет присутствовать как провайдер ликвидности и маркетмейкер", - сказал он. По его мнению, для квалифицированных инвесторов будут доступны продукты без прямого владения криптовалютами - по аналогии с западными ETF. "В России это могут быть структурные продукты, ЦФА или ПИФы, дающие экспозицию на биткоин, Ethereum или корзину криптовалют, но без непосредственного владения ими или возможности получить "на руки". Именно такие решения мы планируем запустить", - отметил он. "Мы с ЦБ РФ движемся в этом направлении довольно быстро, но для полноценного запуска требуется доработка регулирования: изменения в Гражданском, Налоговом кодексах и правилах Банка России. Уже определен конкретный перечень необходимых изменений", - считает он. "Инфраструктура у нас уже готова - останется добавить новые инструменты. Как только это будет разрешено, появится "новый мир" инструментов инвестирования в криптовалюты без владения ею. А для суперквалов будет создана экспериментальная площадка, где будет попытка "обеления" непосредственного владения криптой", - заключил он. В середине марта Банк России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Регулятор предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты, установив для этого на три года специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР). ЦБ РФ в ближайшее время опубликует разъяснения о допуске квалифицированных инвесторов к беспоставочным финансовым инструментам с доходностью, привязанной к стоимости криптовалют, говорила в середине мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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финансы, банки, сбербанк