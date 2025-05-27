Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Худшее, что могло произойти". В США оценили вероятность сделки по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250527/sdelka-857946979.html
"Худшее, что могло произойти". В США оценили вероятность сделки по Украине
"Худшее, что могло произойти". В США оценили вероятность сделки по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Худшее, что могло произойти". В США оценили вероятность сделки по Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к миру, поэтому сделка между Москвой и Киевом может не состояться. Таким мнением в социальной сети Х... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T08:42+0300
2025-05-27T08:44+0300
политика
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к миру, поэтому сделка между Москвой и Киевом может не состояться. Таким мнением в социальной сети Х поделился полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор."Честно говоря, я не верю, что на данный момент есть шанс на сделку с Россией и Украиной по одной причине. Если вы были бы на месте Зеленского, то худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта. Скорее всего они его найдут и убьют", — отметил эксперт.По мнению Макгрегора, в случае завершения конфликта Зеленский станет главной целью для устранения.Ранее Дмитрий Медведев также заметил, что Украина нуждается в новом лидере, поскольку срок полномочий Зеленского истек в 2024 году.
https://1prime.ru/20250527/gaz-857933144.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
08:42 27.05.2025 (обновлено: 08:44 27.05.2025)
 
"Худшее, что могло произойти". В США оценили вероятность сделки по Украине

Полковник Макгрегор: есть причина, из-за которой сделка по Украине невозможна

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к миру, поэтому сделка между Москвой и Киевом может не состояться. Таким мнением в социальной сети Х поделился полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Честно говоря, я не верю, что на данный момент есть шанс на сделку с Россией и Украиной по одной причине. Если вы были бы на месте Зеленского, то худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта. Скорее всего они его найдут и убьют", — отметил эксперт.
По мнению Макгрегора, в случае завершения конфликта Зеленский станет главной целью для устранения.
Ранее Дмитрий Медведев также заметил, что Украина нуждается в новом лидере, поскольку срок полномочий Зеленского истек в 2024 году.
Газовое оборудование. - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
"Отключим газ": Украина выставит последний ультиматум Европе
06:06
 
ПолитикаСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала