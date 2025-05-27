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"Худшее, что могло произойти". В США оценили вероятность сделки по Украине
"Худшее, что могло произойти". В США оценили вероятность сделки по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Худшее, что могло произойти". В США оценили вероятность сделки по Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к миру, поэтому сделка между Москвой и Киевом может не состояться. Таким мнением в социальной сети Х... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T08:42+0300
2025-05-27T08:42+0300
2025-05-27T08:44+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к миру, поэтому сделка между Москвой и Киевом может не состояться. Таким мнением в социальной сети Х поделился полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор."Честно говоря, я не верю, что на данный момент есть шанс на сделку с Россией и Украиной по одной причине. Если вы были бы на месте Зеленского, то худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта. Скорее всего они его найдут и убьют", — отметил эксперт.По мнению Макгрегора, в случае завершения конфликта Зеленский станет главной целью для устранения.Ранее Дмитрий Медведев также заметил, что Украина нуждается в новом лидере, поскольку срок полномочий Зеленского истек в 2024 году.
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"Худшее, что могло произойти". В США оценили вероятность сделки по Украине
Полковник Макгрегор: есть причина, из-за которой сделка по Украине невозможна
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к миру, поэтому сделка между Москвой и Киевом может не состояться. Таким мнением в социальной сети Х поделился
полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Честно говоря, я не верю, что на данный момент есть шанс на сделку с Россией и Украиной по одной причине. Если вы были бы на месте Зеленского, то худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта. Скорее всего они его найдут и убьют", — отметил эксперт.
По мнению Макгрегора, в случае завершения конфликта Зеленский станет главной целью для устранения.
Ранее Дмитрий Медведев также заметил, что Украина нуждается в новом лидере, поскольку срок полномочий Зеленского истек в 2024 году.
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