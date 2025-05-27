https://1prime.ru/20250527/sdelka-857946979.html

"Худшее, что могло произойти". В США оценили вероятность сделки по Украине

"Худшее, что могло произойти". В США оценили вероятность сделки по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ

"Худшее, что могло произойти". В США оценили вероятность сделки по Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к миру, поэтому сделка между Москвой и Киевом может не состояться. Таким мнением в социальной сети Х... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T08:42+0300

2025-05-27T08:42+0300

2025-05-27T08:44+0300

политика

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к миру, поэтому сделка между Москвой и Киевом может не состояться. Таким мнением в социальной сети Х поделился полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор."Честно говоря, я не верю, что на данный момент есть шанс на сделку с Россией и Украиной по одной причине. Если вы были бы на месте Зеленского, то худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта. Скорее всего они его найдут и убьют", — отметил эксперт.По мнению Макгрегора, в случае завершения конфликта Зеленский станет главной целью для устранения.Ранее Дмитрий Медведев также заметил, что Украина нуждается в новом лидере, поскольку срок полномочий Зеленского истек в 2024 году.

https://1prime.ru/20250527/gaz-857933144.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина