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Шойгу назвал партнерство России и Китая беспрецедентно высоким

Шойгу назвал партнерство России и Китая беспрецедентно высоким - 27.05.2025, ПРАЙМ

Шойгу назвал партнерство России и Китая беспрецедентно высоким

Партнёрство и стратегическое взаимодействие РФ и Китая находится на беспрецедентно высоком уровне и переживают наилучший период за всю историю, заявил во... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:04+0300

2025-05-27T13:04+0300

2025-05-27T13:04+0300

политика

россия

китай

сергей шойгу

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Партнёрство и стратегическое взаимодействие РФ и Китая находится на беспрецедентно высоком уровне и переживают наилучший период за всю историю, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие достигли беспрецедентно высокого уровня и переживают наилучший период за всю историю", - сказал Шойгу в ходе консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с секретарём политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином в ходе Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве. Шойгу подчеркнул, что Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнёров, неизменно придерживаются принципов уважительного, равноправного, доверительного сотрудничества. "Москва и Пекин оказывают решительную взаимную поддержку по ключевым для обеих стран вопросам", - добавил он.Он также отметил, что внешнеполитическая связка РФ и Китая - главный стабилизирующий фактор в мировых делах. Кроме того, Совбез РФ рассматривает углубление сотрудничества с китайской стороной по взаимодействию спецслужб, правоохранительных и надзорных органов, как один из важнейших элементов реализации договорённостей президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

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китай

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россия, китай, сергей шойгу